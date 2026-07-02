Vizsgálatot indított és türelmet kér a Semcorp a debreceni környezetszennyezés után

Debrecen;környezetszennyezés;Semcorp;

2026-07-02 08:56:00 CEST

Nem sokkal azt követően, hogy Debrecen polgármestere a minap felszólította a kínai céget, távozzon a városból, miután az akkuipari üzeménél tizenháromezerszeres határérték-túllépést mutattak ki.

Vizsgálatot indított, az érintettek türelmét és megértését kéri a Semcorp Hungary Kft. mindaddig, amíg a folyamatban lévő műszaki, szakmai és hatósági eljárások le nem zárulnak – derül ki a kínai cég szerda esti közleményéből, számol be a Telex.

A Semcorp nem sokkal azután szólal meg, hogy kiderült, debreceni akkuipari üzeménél tizenháromezerszeres határérték-túllépést mutattak ki, Papp László polgármester pedig felszólította a vállalatot, hogy távozzon a városból. A sajtóközleményből az is kiderül, hogy a társaság vezetősége és Debrecen polgármestere egyeztettek az ügyben.

A társaság közlése szerint a vizsgálatot a Semcorp Csoport Debrecenbe érkezett nemzetközi felső vezetői irányítják, független szakértők bevonásával. A cég hangsúlyozta, hogy továbbra is proaktívan együttműködik valamennyi illetékes hatósággal.

A botrány néhány napja robbant ki, amikor a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal közzétette azt a részletes határozatot, ami alapján a hatóság június 24-én azonnali hatállyal felfüggesztette az akkuipari üzem tevékenységét. A határozat kimondta, hogy a kínai Semcorp az egységes környezethasználati engedélytől eltérően folytatott tevékenységével környezetveszélyeztetést és szennyezést okozott – írja a lap.

Az előzményekről korábban a Népszava is beszámolt. A város polgármestere egy hete jelentette be, hogy a környezetvédelmi hatóság felfüggeszti a Semcorp tevékenységét, miután határértéken felüli környezetszennyezést mutatott ki a környezetvédelmi hatóság a felszín alatti vizekben az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó, szeparátor-fóliagyártással foglalkozó kínai vállalat debreceni üzemének területén. A gyár esetében már nem először fordult elő szabályszegés.

A polgármester egy hete jelezte: kérte, hogy a környezetvédelmi hatóság széles körű vizsgálatot folytasson le ebben az ügyben, vizsgálja meg a Semcorp felelősségét, és szükség esetén tiltsa el a céget a gyártási tevékenységétől, illetve vizsgálja meg a környezethasználati engedély visszavonásának lehetőségét is. Hozzátette: nem állnak meg itt, hanem büntetőfeljelentést tesznek, tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi szabályszegésnek vannak büntetőjogi következményei is.