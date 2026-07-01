Elzavarja a környezetszennyező kínai Semcorp vállalatot Debrecen

Debrecen;környezetszennyezés;kármentesítés;akkumulátorgyár;Semcorp;

2026-07-01 16:51:00 CEST

A fideszes városvezető azt közölte, hogy a Semcorp minden korábbi ígéretét megszegte, ezért ki kell nyilvánítania, hogy a vállalat tevékenysége nem kívánatos Debrecenben.

- Nincs helye Debrecenben olyan vállalatnak, amely nem tartja be a rá vonatkozó szabályokat. Azt a bizalmat, amit egy cég azért kap, mert munkahelyeket hoz létre, és hozzájárul a helyi gazdaság fejlődéséhez – azzal együtt együtt, hogy minden szabályt be kell tartani - a Semcorp teljesen elvesztette. Márciusban figyelmezettem a céget, hogy tartsák be a működéshez és a környezetvédelemhez kapcsolódó szabályokat, mert ellenkező esetben súlyos következményekkel kell számolniuk. A Semcorp minden korábbi ígéretét megszegte, ezért ki kell nyilvánítanom, hogy a vállalat tevékenysége nem kívánatos Debrecenben - írta szerda délután közösségi oldalán Papp László, Debrecen fideszes polgármestere.

Bejelentése szerint ez a következőt jelenti.

Felszólítjuk a vállalatot, hogy fejezze be a tevékenységét Debrecenben, azt telepítse át más gyártási helyszínre.

Az önkormányzat és annak minden vállalata elzárkózik a Semcorppal való minden további együttműködéstől, amely azt jelenti, hogy további debreceni fejlesztéseit, növekedését, esetleges további ütemet semmilyen formában nem kívánunk támogatni.

A Semcorp a hatóságokkal együttműködve haladéktalanul kezdje meg a teljes körű környezeti kármentesítést. A gyár működése jelenleg szünetel.

Az önkormányzat a gyár területén kívül több ponton mintavételt rendelt meg annak érdekében, hogy tisztázza, bármilyen szennyezés bekövetkezett-e a gyárterületen kívül. A vizsgálat elvégzését és kiértékelését követően tájékoztatást adunk annak eredményéről.

Hozzáteszi: A környezeti károk elhárítása után a kormányhivatalnak és hangsúlyozza, nem az önkormányzatnak, hanem a kormányhivatalnak kell döntenie arról, hogy a gyár tud-e szabályosan működni és újraindítható-e.

Én erre jelenleg nem látok garanciát a gyár eddigi vezetőinek felelőtlen hozzáállása miatt, ezért indítványozzuk a gyár működésének a leállítását.

- zárta bejegyzését Debrecen fideszes polgármestere.

Az előzményekről korábban a Népszava is beszámolt. A polgármestere egy hete jelentette be, hogy a környezetvédelmi hatóság felfüggeszti a Semcorp tevékenységét, miután határértéken felüli környezetszennyezést mutatott ki a környezetvédelmi hatóság a felszín alatti vizekben az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó, szeparátor-fóliagyártással foglalkozó kínai vállalat debreceni üzemének területén. A gyár esetében már nem először fordult elő szabályszegés. A polgármester egy hete jelezte: kérte, hogy a környezetvédelmi hatóság széles körű vizsgálatot folytasson le ebben az ügyben, vizsgálja meg a Semcorp felelősségét, és szükség esetén tiltsa el a céget a gyártási tevékenységétől, illetve vizsgálja meg a környezethasználati engedély visszavonásának lehetőségét is. Hozzátette: nem állnak meg itt, hanem büntetőfeljelentést tesznek, tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi szabályszegésnek vannak büntetőjogi következményei is.

A Szikra Mozgalom helyi szervezete korábban azt követelte: a polgármester nyilvánosan kövesse meg mindazokat, akit az elmúlt három évben jogos aggodalmai miatt a fideszes sajtóban, fideszes propagandisták és képviselők meghurcoltak és lejárató kampányok célpontjává tettek. Felszólították ara is, hogy vállalja a politikai felelősséget, tegyék nyilvánossá a Semcorppal kapcsolatos dokumentumokat, s azonnal kezdjék meg annak a független, civilek és szakértők által felügyelt humán monitoring rendszernek a telepítését, amit a fideszes többség korábban cinikus módon, érdemi vita nélkül leszavazott az egészségügyi és szociális bizottságban a költségvetési vitában.