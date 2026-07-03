Százon innen, ötvenen túl

Fidesz;Tisza Párt;

2026-07-03 06:00:00 CEST

A rendkívül értelmes Budai Gyula a maga kiteljesedett fideszességében már akkor számonkérte Magyar Péteren, hogy miért nem csökkentette az áfát, amikor az új kormány még meg sem alakult. Simicska Lajos elhíresült mondását parafrazeálva mindenki úgy csinál hülyét magából, ahogyan kedve tartja.

A politikai szokásjog szerint a kormánynak száz nap türelmi idő jár, még akkor is, ha némelyik beszűkült tudatállapotban lévő honfitársunk szellemi képességei ennek értelmezését nem teszik lehetővé. Magyar Péter azonban ezúttal is váratlant húzott, és mindössze ötven nap elteltével lajstromba vette, hogy mi mindent ért el eddig kormányával.

„Ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásunkat sikerült teljesítenünk” – büszkélkedett a miniszterelnök. Első helyen említette, hogy a Tisza-kormány megállapodott 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, a dicsőséglistán utána az alacsony infláció és az erős forint következett, majd a korrupcióellenes küzdelem elindítása. „Elkezdtük feltárni a NER legnagyobb bűneit. Folyik a teljes átvilágítás” – rögzítette Magyar Péter.

Tegyük hozzá, hogy ennek a tételnek a kipipálásához minimum négy évig tartó megfeszített munkára lesz szükség. A közpénzek lenyúlásában és elherdálásában egyre gátlástalanabbá váló Orbán-rezsim bőséggel gondoskodott róla, hogy legyen mit feltárni. A botrányokra pedig a Fidesznek láthatóan nincs épkézláb válasza.

Most például, hogy Velkey György László, a Tisza-kormány külügyi államtitkára nyilvánosságra hozta, mennyi pénzért repkedett tavaly a világban Lavrov kebelbarátja, Szijjártó Péter – az összeg egészen elképesztő, meghaladja a 2 kétmilliárd (!) forintot –, Orbán Viktor kommunikációs szárnysegédje, Havasi Bertalan azzal védekezett: „Szijjártó Péter mindenki által tudottan Európa legjobb külügyminisztere” volt.

Az arcpirító, pökhendi nyilatkozatok a feledékenységre hajlamos, politikai értelemben kevéssé elkötelezett választókat is emlékeztetik arra, milyen volt az élet a Fidesz világában, egyúttal bizonyítják, hogy Orbán pártja reménytelenül beleragadt a saját hazugságmocsarába, ahonnan – értelmezhető politikai koncepció, szembenézés és tisztesség hiányában – képtelen kivergődni.

Bár mindez kifejezetten kedvez a Tiszának, Magyar Péter bizonyára pontosan tudja, hogy a jó kormányzáshoz nem elég legyalulni az ellenfelet, a gazdasággal és azzal a problématömeggel is illene kezdeni valamit, amit a Fidesz maga mögött hagyott. Ehhez viszont valóban elenyészően kevés idő telt el a kormányváltás óta. A vívmányok számbavételekor ezért a miniszterelnök kénytelen volt beérni olyasmivel, hogy „önálló oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi és vidékfejlesztési minisztériumokat hoztunk létre”. Ezek nyilvánvalóan fontos intézkedések, ám a minisztériumok létezése önmagában nem érdem, csak állapot.

Felsorolása végén Magyar Péter érdekes megállapítást tett: „Sokkal több felszabadult és mosolygós embert látni az utcákon.” Gondolhatnánk, hogy a kijelentés alátámasztására csak szubjektív érveket, személyes benyomásokon nyugvó egyéni tapasztalatokat lehet felhozni – amelyek alapján nem szabad általánosítani –, de a Medián legújabb felmérése konkrét számokkal is megerősíti, amit a miniszterelnök egy másik mondatában állít: a magyarok döntő többsége úgy ítéli meg, hogy jó irányba mennek a dolgok.

A „döntő többség” a lakosság kétharmadát jelenti. Hann Endre, a Medián vezetője szerint még soha nem mértek ilyen kedvező hangulatot a magyarok körében. Nem tévedés: a híresen pesszimista, a politikai elitek iránt bizalmatlan, a fanyalgást nemzeti sportként űző, a jövőt rendszerint borúsan látó magyarokról – rólunk – van szó.

Ezzel párhuzamosan a teljes népességben a Tisza 60 százalékon áll, a Fidesz csupán 18 százalékon. A választani tudó biztos szavazók körében a Tisza támogatottsága 73 százalék, a Fideszé csak 21. Ordító különbség.

Úgy látszik, a csúnya választási vereségből mégis levontak bizonyos következtetéseket a Fideszben. Orbánéktól ezúttal nem hallani azt, hogy „hazudik a Medián”.