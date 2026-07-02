Schiff András két koncert teljes honoráriumát felajánlotta a Zeneakadémia roma kollégiumának

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2026-07-02 13:32:00 CEST

A Zeneakadémia Nagytermében tartandó szeptember 3-4-i koncertre fél óra alatt elfogytak a jegyek.

Teljes honoráriumát felajánlja a Zeneakadémia Rácz Aladár Roma Szakkollégium alapításának támogatására Schiff András, aki tizenöt év után először lép fel Magyarországon. A Zeneakadémia Nagytermében tartandó szeptember 3-4-i koncertre fél óra alatt elfogytak a jegyek.

Schiff András 2011-ben fogadta meg, hogy addig nem lép fel Magyarországon, amíg az Orbán-kormány van hatalmon, az április 12-i választás után jelezte, hogy visszatér.

A két hangverseny műsora meglepetés lesz, a művész ugyanis az utóbbi években egyre gyakrabban lép fel úgy, hogy csak közvetlenül a koncert előtt dönti el, mit játszik. Előfordult már az is, hogy az est hangulata, a hangszer vagy akár a közönség reakciói alapján menet közben alakítja a program ívét. Ez különösen a szólóestjeire jellemző, és közönsége kifejezetten szereti ezt a szabadságot és spontaneitást.

Schiff András 1953-ban, Budapesten született, a Zeneakadémia zongora szakán Kadosa Pál, Kurtág György és Rados Ferenc tanítványaként végzett, egy osztályban Kocsis Zoltánnal és Ránki Dezsővel. Repertoárja rendkívül széles, Bachtól Bartókig terjed, rangos koncerttermek és zenekarok rendszeres vendége, több fesztivál létrehozója vagy művészeti vezetője, emellett Vicenza ad otthont 1999-ben alapított saját kamarazenekarának, a Cappella Andrea Barcának.

Számos kitüntetése között szerepel a Liszt- és a Kossuth-díj mellett a Nemzetközi Mozarteum Alapítvány aranyérme (2012), a Németországi Nagy Érdemkereszt csillaggal (2012), a Királyi Filharmonikus Társaság Aranymedálja (2013) és a londoni Királyi Zeneművészeti Főiskola (Royal College of Music) tiszteletbeli doktori címe (2018). A brit uralkodó 2014-ben lovagi címet (Knight Bachelor) és ezzel a Sir előnév használatának jogát adományozta neki, 2024-ben pedig megkapta az Osztrák Tudományos és Művészeti Becsületkeresztet, valamint a Bösendorfer-gyűrűt.