Az Oltalom Karitatív Egyesületél rászorulóknak főznek majd az így vásárolt élelmiszerekből.
A zenész szerint rossz, ha az országban listázzák, megbélyegzik a szabadelvű előadókat. Állítja, kifogásolt dala kritikus, de hazafias.
A WMN magazin díjkiosztóján a színésznő példaképnek nevezte a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó Van Helyed Alapítvány vezetőjét, akit a legcinikusabb, leggonoszabb és igazságtalanabb módon támad a kormánypropaganda, és ez így nincs rendben.
Ez több mint duplája a tavalyi összegnek.
Az énekest mélyen érintette a tragédia.
A Tisza Párt alelnöke minden hónapban más-más, a gyermekeket, nehéz sorsú családokat segítő alapítványnak ajánlja fel fizetését, és erre szólítja fel az összes magyar EP-képviselőt, köztük Deutsch Tamást is. Főleg Deutsch Tamást.
Ezzel még nem szűnnek meg a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség súlyos anyagi gondjai.
A momentumos politikus a diplomáciai testület munkatársainak is hasznos, szankciómentes programot ajánl.
A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat húsz fővel és a négy legképzettebb kutyájával kutat túlélők után.
Nyolc tantermet, két interaktív táblát, számítógépet, internetet, áramot és fűtést, illetve kitartást tudnak biztosítani.
A magyar köztársasági elnök szerint a Magyarország által felajánlott tízezer tonna gabona is segíthet a szükséget szenvedőkön.
A kormányfőjelölt ugyanakkor biztos benne, hogy ezt az összeget nem kell kifizetnie.
Az adóhatóságnál a tegnap megjelent közlemény szerint 29 362 civil szervezetet regisztráltak - ők reménykedhetnek abban, hogy az adózók 2017. évi személyi jövedelemadójának (szja) egy százalékát számukra felajánlják az adózók.
Egy vállalkozó 390 pár cipőt ajánlott fel a somogyvári Gyógypedagógiai Intézménynek - Az MTI fotóján ( Varga György ) az látható, amint a gyerekek próbálgatják a lábbeliket. A kép láttán alig hihető, hogy ez 2017-ban azon a Magyarországon készült, ahol ország miniszterelnöke reggel az állami rádióban arról beszélt, hogy nálunk milyen sikeres a gazdaság: most ők ( a Nyugat )sikertelenek, az ő számaik rosszak, a mieink meg jók, aminek az az oka, hogy mi másképp csináljuk, mint ők.
Az egy százalékos felajánlásokból származó keretnek csak a feléről rendelkeztek tavaly az adózók. A NAV adatai szerint mindössze 52,2 százalékát ajánlották fel annak az elvi keretnek, ami a személyi jövedelemadó 1+1 százalékából rendelkezésre állt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 11 milliárd forint felhasználásáról az állam dönthetett a civil szervezetek vagy egyházak helyett.
Együttműködést kezdeményez a Fidesz a "tisztességesen dolgozó" alapítványokkal arról, hogy milyen jogszabály-módosítások szükségesek az egyszázalékos felajánlásokkal való visszaélések kiszűréséhez - ez a legújabb "híre" a fideszes médiagépezetnek, amelyet tegnap a kormánypárt kommunikációs igazgatója, Kocsis Máté tálalt a nyilvánosságnak.