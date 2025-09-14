Itt élünk - Felajánlásból jut rendes cipő a gyerekek lábára

Egy vállalkozó 390 pár cipőt ajánlott fel a somogyvári Gyógypedagógiai Intézménynek - Az MTI fotóján ( Varga György ) az látható, amint a gyerekek próbálgatják a lábbeliket. A kép láttán alig hihető, hogy ez 2017-ban azon a Magyarországon készült, ahol ország miniszterelnöke reggel az állami rádióban arról beszélt, hogy nálunk milyen sikeres a gazdaság: most ők ( a Nyugat )sikertelenek, az ő számaik rosszak, a mieink meg jók, aminek az az oka, hogy mi másképp csináljuk, mint ők.