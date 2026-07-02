Beindult a roma jogvédelem

romák;jogsegély;Dancs Mihály;Aba-Horváth István;Magyarországi Romák Országos Önkormányzata;

2026-07-02 19:47:00 CEST

Dancs Mihály, az MROÖ elnöke hol mérföldkőnek, hol történelminek minősítette az eseményt.

A Magyarországi Romák Országos Önkormányzata (MROÖ) jogsegély- és információs hálózat kiépítésébe fogott. Dancs Mihály, az MROÖ elnöke Anshuman Gaur indiai nagykövet jelenlétében csütörtökön jelentette be, hogy a jogvédő irodák megkezdik működésüket, első körben – ahogyan arról az országos önkormányzat közgyűlése nemrég döntést is hozott – Budapesten, Miskolcon és Pécsen.

Egy demokratikus jogállamban nem lehet elfogadni, hogy emberek nem jutnak segítséghez, mert nem tudják, hova forduljanak, nem rendelkeznek megfelelő jogi ismeretekkel, vagy nincs anyagi lehetőségük jogi képviselet igénybevételére – hangsúlyozta az eseményre szóló meghívó. A jogvédő szolgálat létrehozásának célja,

hogy a roma emberek és közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket, és akkor sem, amikor a helyi nemzetiségi önkormányzatok működését akadályozó jogvitákkal, törvényességi problémákkal szembesülnek.

Dancs Mihály beszédében hol mérföldkőnek, hol történelminek minősítette az eseményt. Az országos önkormányzat székházában tartott rendezvényen felidézte, hogy már a kilencvenes években voltak jó kezdeményezések – a Horváth Aladár-féle Roma Polgárjogi Alapítványt és a Furmann Imre vezette Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Irodát (NEKI) említette –, ezeket azonban a mindenkori hatalom elfojtotta. Dancs ugyanakkor mindig is úgy gondolta, hogy a romák jogvédelméről elsősorban az országos roma önkormányzatnak kell gondoskodnia.

Azzal, hogy a jogvédő irodák egyelőre három városban, később pedig minden megyeszékhelyen létrejönnek, harmincéves adósságot törlesztenek a romák felé. (A most megnyíló irodák működésének finanszírozását Dancs Mihály saját tiszteletdíjából és költségtérítéséből biztosítja.)

Az MROÖ elnöke úgy vélte, az elmúlt időszak nagy változásaiból kimaradt a roma közösség. „Készen állunk arra, hogy a változás részesei legyünk” – mondta Dancs Mihály.

Aba-Horváth István roma parlamenti szószóló egyebek között arról beszélt, hogy politikai, etnikai, gazdasági és szociális téren egyaránt el kell tüntetni az árkokat a társadalomban.