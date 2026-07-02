Magyarország több száz millió forinttal segít a földrengés sújtotta Venezuelának

Az eddigi hivatalos adatok szerint 1700 ember halálát követelő múlt heti venezuelai 7,2-es, majd az azt követő 7,5-es erejű földrengés áldozatainak száma akár elérheti a tízezret is, a veszteség nagyságát ma még felmérni sem lehet – mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtök délutáni Facebook-videójában. Közölte, hogy Magyarország segít a földrengés sújtotta Venezuelának.
A magyar kormány kapcsolatban áll a helyi hatóságokkal és az Európai Unió veszélyhelyzet-kezelési koordinációs központjával, valamint a venezuelai magyar közösség képviselőivel, és összehangoljuk a segítségnyújtást a nemzetközi szereplőkkel. Első lépcsőben 250 millió forint értékű egészségügyi segélycsomagot ajánlottunk fel – emelte ki a kormányfő. Elmondása szerint a szállítmány kötszereket, gyógyszereket, infúziós pumpákat és betegmonitorokat tartalmaz majd.Ötmillió eurós segélyt ad, humanitárius légihidat hoz létre az Európai Unió a földrengés sújtotta Venezuelának
Ezt a segítséget az EU koordinációs rendszerén keresztül, egy humanitárius repülőgéppel juttatjuk el a helyszínre. A magyar kormány emellett száz millió forintos gyorssegélyt utal át a venezuelai államnak, hogy hozzájáruljunk a legsürgetőbb mentési, helyreállítási munkákhoz – emelte ki Magyar Péter. Hozzáfűzte, Caracasban magyar család otthona megsérült, a Magyar Ház megnyitotta a kapuit előttük, átmeneti szállásként. Ezért 50 millió forintot utalnak át a caracasi intézménynek. Magyar halálos áldozatról továbbra sem tudnak az illetékesek, de sokan szenvedtek jelentős anyagi károkat.Átlépte az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 50 ezren eltűntekMagyar felségjelzésű katonai gép visz mentőegységet VenezuelábaHatalmas földrengés volt Venezuelában, akár százezer áldozat is lehet