Magyarország;földrengés;segítség;Venezuela;halálos áldozatok;veszteségek;

2026-07-02 17:50:00 CEST

Magyarország több száz millió forinttal segít a földrengés sújtotta Venezuelának

Magyar Péter bejelentése szerint az egészségügyi segélycsomag, a pénzbeli gyorssegély mellett az ott élő, és súlyos károkat szenvedett magyar családok ellátásához is forrásokat biztosítanak.