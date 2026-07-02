Tiszás sáskajárást és ügyvédi inváziót vizionál Havasi Bertalan

Fidesz;közmédia;sáskajárás;ügyvédek;Havasi Bertalan;Tisza Párt;

2026-07-02 18:33:00 CEST

A Fidesz kommunikációs igazgatója félti a politikai véleménynyilvánítás szabadságát.

A magyar közmédia lett a tiszás sáskajárás legújabb áldozata - írta az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében a Fidesz, arra reagálva, hogy az Országgyűlés művelődési bizottsága Horváth András ügyvédet jelölte ki a közmédiát összefogó két társaság átmeneti vezetésére.

A Havasi Bertalan kommunikációs igazgató által aláírt közleményében az áll, hogy „az egész államigazgatásban tiszás ügyvédi invázió van, egymás után nevezik ki fontos és jól fizető pozíciókba a tiszás jogászokat.” A közmédia élére szakértelemmel, szakmai tapasztalattal rendelkező vezetők helyett szintén egy pártkinevezett kapott megbízást - vélte.

Ez Havasi Bertalan szerint előrevetíti „a magyarpéteri önkény további kiterjesztését”, amely most már a sajtó- és véleményszabadság területét is elérte. A Fidesz mindent meg fog tenni azért, hogy a kormány ne korlátozhassa a politikai véleménynyilvánítás szabadságát Magyarországon - olvasható a szövegben.