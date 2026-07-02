Forsthoffer Ágnes bemutatta az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatóját

főigazgató;bemutatkozás;Országgyűlés Hivatala;Divinyi Zsombor;Forsthoffer Ágnes;

2026-07-02 18:25:00 CEST

A pozícióra 94 pályázó jelentkezett.

Divinyi Zsombort jelölöm az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói tisztségére – jelentette be Facebook-oldalán Forsthoffer Ágnes. Az Országgyűlés elnöke kiemelte, hogy Divinyi Zsombor történész, politológus, közgazdász több, mint 10 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Államigazgatási területen és versenyszférában egyaránt komoly sikereket ért el. Közigazgatási szakvizsgával és közbeszerzési referens végzettséggel is rendelkezik.

A házelnök ismertetése szerint a munkakör betöltésére kiírt, nyílt pályázatra 94-en nyújtották be jelentkezésüket. A több körös kiválasztási folyamatot független HR specialisták segítették. – Fontos volt számomra, hogy a legmegalapozottabb döntés szülessen, és megtaláljuk a szakmailag és emberileg is legalkalmasabb jelöltet. Feladata lesz többek között a meglévő stabil szakmai alapokra építkező, de a modern kori kihívásoknak egyre inkább megfelelő hivatal vezetése, a munkatársak megbecsülésén alapuló szervezeti kultúra erősítése, a politikai semlegesség, a transzparens működés biztosítása – sorolta az elvárásokat.

Forsthoffer Ágnes hozzátette, hogy a leendő főigazgató csütörtökön bemutatkozott a házbizottsági ülésen, és várhatóan július 15-én kezdi meg hivatalvezetői tevékenységét. Divinyi Zsombor a Népszavának még 2015-ben nyilatkozott, amikor az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) központi tervezési és projekt-végrehajtási főosztályvezetőjeként az e-egészségügyi rendszerhez kiépítésén dolgozott.