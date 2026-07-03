A távozó államtitkárok hathavi juttatását végül kifizetik, Orbán Viktor és egykori miniszterei lelépési pénzét civileknek adják

végkielégítés;államtitkárok;

2026-07-03 10:04:00 CEST

Utóbbiak esetében továbbra is várják az általuk megjelölt kedvezményezett szervezetek számlaszámát.

A távozó államtitkárok végkielégítésének kifizetése folyamatban van – közölte a kormányzat a HVG megkeresésére, miután csütörtökön a Telex arról számolt be egykori államtitkárok közlése alapján, hogy több tárcánál már megtörtént a kifizetés, míg máshol még nem.

Magyar Péter miniszterelnök még májusban, Ópusztaszeren szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást. Felidézte, a jogszabály alapján az állami vezetőknek, amikor megszűnik a megbízatásuk, attól függően, hogy milyen hosszú ideig voltak miniszterek, államtitkárok, juttatás jár, majd közölte: „felszólítom azokat a minisztereket, Rogán Antalt, Lázár Jánost és a többieket, akik tönkretették az országunkat, eladósították, hogy még véletlenül se tervezzék felvenni ezt a pénzt”. Megjegyezte, szeretne egy nyilatkozatot, hogy nem kívánják felvenni az összeget, ugyanakkor akármit is nyilatkoznak, nem fogják megkapni, mert ehhez miniszterelnöki aláírás kell a volt miniszterek esetében és miniszteri ellenjegyzés kell a volt államtitkárok esetében. Orbán Viktor és a miniszterek végül jótékony célra ajánlották fel a pénzt.

Az összesen több száz millió forintot ugyanakkor a Tisza-kormány nem utalta el, hanem elkülönítve kezeli, mondván: biztos, ami biztos, ők utalják el a címzettnek. Erről most a HVG kérdésére a kormányzat azt közölte,

„az adott minisztériumok a korábbi miniszterektől továbbra is várják az általuk megjelölt kedvezményezett civil szervezetek számlaszámát, ahová az őket megillető illetmény és a szabadságmegváltás utalása megtörténhet”.

A mintegy félszáz volt államtitkárral ugyanakkor más a helyzet, hiszen Magyar Péter korábbi kijelentése ellenére egyes minisztériumok elkezdték kiutalni a lelépési pénzeket a kormányzat másodvonalában dolgozó politikai vezetőknek. Sőt az új kormányzat tájékoztatásából arra lehet következtetni, hogy ez mindenhol megtörténik, vagyis az összes, arra jogosult államtitkár megkapja a pénzét.

A vonatkozó törvény szerint ha az érintettek (így a miniszterek, illetve az államtitkárok is) minimum három évig betöltötték a tisztségüket, akkor hathavi fizetésüknek megfelelő juttatást kapnak egy összegben 15 napon belül. Ha kevesebb ideig voltak, akkor csak háromhavi juttatás jár.