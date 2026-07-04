India kész fegyverként használni az Indus folyót, Pakisztánban már katonai válaszról beszélnek

Pakisztán;India;vízmegosztás;

2026-07-04 21:45:00 CEST

Az Indus vízmegosztási egyezményének felfüggesztésével India a kiszáradástól rettegő Pakisztánt fenyegeti. Pakisztán szerint a folyó elzárása háborús ok lenne két atomhatalom között.

A több mint háromezer kilométer hosszú Indus Dél-Ázsia egyik legfontosabb folyója, vízgyűjtő rendszerétől közvetlenül vagy közvetve több száz millió ember megélhetése függ. A legnagyobb tét Pakisztánban van, ahol az ország mezőgazdasága, ivóvízellátása és energiatermelése sem választható el a folyóhálózattól. Ezért okozott elemi erejű félelmet Pakisztánban az az Indiából érkező politikai üzenet, hogy India kész elzárni a határ felé áramló vízcsapokat.

A kijelentés műszaki értelemben túlzó. Egy ekkora folyórendszer teljes blokádjához óriási tározókra, gátakra és hosszú évekig tartó beruházásokra lenne szükség. A fenyegetés politikai súlya mégis óriási, mert India a folyók felső szakaszát ellenőrzi, Pakisztán pedig az alsó folyás országaként kiszolgáltatottnak érzi magát. A víz ügye így vízgazdálkodási vitából nemzetbiztonsági kérdéssé vált két olyan állam között, amelyek eddig is három nagy háborút vívtak, és a kasmíri konfliktus miatt folyamatos bizalmatlanságban élnek egymás mellett.

A mostani válság közvetlen előzménye a Kasmír indiai fennhatóság alatt álló részén elkövetett terrortámadás volt. A 2025 áprilisi pahalgami vérengzésben huszonhat hindu turista vesztette életét. India szerint az akció mögött pakisztáni irányítású vagy pakisztáni területről támogatott iszlamista csoportok álltak. Az iszlámábádi vezetés ezt tagadja, a külső ellenőrzést pedig a térség zárt politikai és katonai viszonyai nehezítik. A feszültség 2025 májusában már közvetlen katonai összecsapásokhoz vezetett. A harcok gyorsan elcsitultak, ám a két ország kapcsolata azóta is mélyponton van.

India válasza az 1960-ban kötött Indus-vízmegosztási egyezmény felfüggesztése volt. A lépés azért különösen súlyos, mert a szerződés a korábbi indiai–pakisztáni háborúk idején is működött, hosszú időn át a két fél közötti kevés stabil együttműködési forma egyikének számított.

A Világbank közvetítésével létrejött megállapodás lényege a folyórendszer földrajzi felosztása: Pakisztán az Indus, a Jhelum és a Chenab vizeihez kapott elsődleges jogot, India pedig a Ravi, a Beas és a Sutlej folyókat használhatja nagyobb szabadsággal. A rendszer úgy épült fel, hogy a víz zöme Pakisztánba fusson, miközben India a nyugati folyókon is építhet vízerőműveket, amennyiben nem fogyasztja el és nem tereli el tartósan a vizet.

A szerződés egyoldalú felfüggesztése nemzetközi jogi vitát nyitott. A dokumentum nem kínál egyszerű kilépési lehetőséget egyik félnek sem, ezért Pakisztán szerint India lépése önkényes szerződésszegés. India viszont azzal érvel, hogy nem köteles változatlan feltételekkel fenntartani egy régi megállapodást, miközben szerinte Pakisztán területéről támogatott fegyveres csoportok indiai civileket támadnak. A vita ettől válik különösen veszélyessé: a víz immár a terrorizmus, a területi szuverenitás és a katonai elrettentés vitájába ágyazódik.

Narendra Modi kormányfő évek óta keményebb hangot üt meg Pakisztánnal szemben. A kasmíri autonómia 2019-es felszámolása után az indiai vezetés egyre inkább stratégiai eszközként tekint a határon átnyúló folyókra is. A kormányzat üzenete egyszerű: India nem viselkedhet úgy, mintha a támadásoknak nem lenne következményük.

Ezt a gondolatot sűríti az újdelhi vezetés által gyakran használt mondat, amely szerint a vér és a víz nem folyhat együtt.

A belpolitikai haszon nyilvánvaló: a kemény fellépés erősíti Modi nacionalista táborát, és azt sugallja, hogy India már nem tűri a régi kereteket.

Pakisztán számára viszont a folyó vize létkérdés. Az ország mezőgazdasági termelésének gerince az Indus-medencében van, a lakosság jelentős része közvetlenül a folyórendszerhez kötődő öntözéstől függ. Asif Khawaja védelmi miniszter ezért vörös vonalról beszélt: szerinte a vízellátás szándékos korlátozása katonai választ is kiválthat. A fenyegetőzés különösen riasztó, mert a két ország nukleáris fegyverekkel rendelkezik, és a kasmíri határvidéken a kisebb incidensek is gyorsan eszkalálódhatnak.

Szakértők szerint India rövid távon nem képes kiszárítani Pakisztánt.

A Baglihar és a Kishanganga gátaknál végrehajtott átmeneti vízvisszatartások ugyan idegesítő jelzések voltak, de a helyi tározók kapacitása korlátozott. A tartós eltereléshez új infrastruktúra kellene. Éppen ezért váltottak ki különösen nagy aggodalmat azok a hírek, amelyek szerint India a Chenab vizének részleges átvezetését vizsgálja a Beas irányába. Egy ilyen beruházás már túllépne a puszta retorikán, és a vízmegosztási rendszer alapjait érintené.

A klímaváltozás is egyre súlyosabb nyomást gyakorol a térségre. A Himalája gleccsereinek olvadása, a monszun kiszámíthatatlansága, az aszályok és az árvizek gyakoribbá válása kiszámíthatatlanabbá teszi az Indus vízjárását. Ami korábban diplomáciai és mérnöki kérdés volt, ma társadalmi pánikot és stratégiai félelmet kelt. A régi szerződésben létrehozott állandó bizottság elvben éppen az adatcserét és a műszaki egyeztetést szolgálná, ám a politikai bizalom mára szinte teljesen eltűnt.

Egy elfoglalt magaslatról lehet tárgyalni, egy katonai incidens után vissza lehet vonni az alakulatokat, a kiszáradó földek és ivóvíz nélkül maradó települések ügyében viszont nincs könnyű kompromisszum. India ma talán inkább üzenni akar, mint ténylegesen elzárni a folyókat, Pakisztán azonban a fenyegetést valódi veszélyként érzékeli. Ezért olyan válság fenyeget, amelynek következményei messze túlmutatnának Dél-Ázsián.

Háborúskodások a vízért

A legtöbb fegyveres konfliktusban a víz nem egyetlen kiváltó okként jelenik meg, inkább olyan létfontosságú erőforrásként, amely felerősíti a társadalmi, etnikai, vallási, gazdasági és geopolitikai feszültségeket.

A Közel-Kelet az egyik legérzékenyebb térség ebből a szempontból. Izrael, Jordánia, Szíria, Libanon és a palesztin területek ugyanazon szűkös vízrendszerekre vannak utalva. A Jordán folyó, a Galileai-tenger és a Golán-fennsík forrásvidékei már az 1960-as években fegyveres összecsapások mozgatórugójává váltak. Izrael számára a vízbiztonság a területi biztonság része lett, az arab államok pedig saját elterelési terveikkel próbálták csökkenteni az izraeli függéstől való félelmüket. A hatnapos háborút nem lehet kizárólag vízháborúnak nevezni, de a Golán-fennsík elfoglalásában a katonai magaslatok mellett a vízforrások ellenőrzése is stratégiai szempont volt.

Irakban és Szíriában a Tigris és az Eufrátesz vízrendszere vált a fegyveres politika részévé. A törökországi gátépítések évtizedek óta feszültséget okoznak Szíriával és Irakkal, mert az alsó folyás országai attól tartanak, hogy Ankara kezében a víz nyomásgyakorlási eszközzé válik. A legsúlyosabb példát mégis az Iszlám Állam adta, amely a polgárháborús káoszban gátakat, csatornákat, vízerőműveket és öntözőrendszereket foglalt el. A víz ott már nem háttértényező volt, hanem közvetlen fegyver: a dzsihadisták árasztással, vízmegvonással és infrastruktúra-rombolással próbálták megbénítani ellenfeleiket és megfélemlíteni a lakosságot.

Afrikában a víz körüli erőszak sokszor kevésbé látványos formában jelentkezik, ám annál pusztítóbb a helyi közösségek életében. A szudáni Darfúrban a kutak, legelők és termőföldek feletti verseny összekapcsolódott az etnikai milíciák felfegyverzésével és a szudáni állam brutális politikájával. A szárazság, a sivatagosodás és a pásztorok vándorlási útvonalainak beszűkülése súlyosbította a földműves közösségekkel való konfliktust. A Száhel-övezetben, Maliban, Nigerben, Csádban és Nigériában hasonló logika működik: ahol eltűnik a víz és romlik a talaj, ott a pásztorok és földművesek közötti régi viták könnyebben válnak fegyveres összecsapássá.

Jemenben részint a vízhiány vezetett az állam széteséséhez. A világ egyik legvízhiányosabb országában a kutak, tározók és vezetékek feletti ellenőrzés helyi törzsek, milíciák és háborús szereplők kezébe került. A polgárháborúban a vízinfrastruktúra pusztulása, az üzemanyaghiány és a blokádok milliók életét tették kiszolgáltatottá. Szíriában a 2006 és 2010 közötti aszály önmagában nem robbantotta ki a felkelést, de hozzájárult ahhoz, hogy vidéki tömegek veszítsék el megélhetésüket, majd a városok peremére sodródjanak. A vízhiány ott a társadalmi elégedetlenség egyik gyorsítója lett.

Európában is volt példa arra, hogy a víz katonai fegyverré vált. Az orosz-ukrán háborúban a kahovkai gát 2023-as felrobbantása megmutatta, milyen hatalmas pusztítást okozhat egyetlen vízinfrastruktúra elvesztése. A gátszakadás árvizet, ivóvízgondokat, mezőgazdasági károkat és ökológiai katasztrófát idézett elő. Ez már a modern háborúk új logikáját jelzi: a vízvezeték, a gát, a csatorna és a szivattyútelep ugyanúgy stratégiai célpont, mint a híd vagy az erőmű.

A jövő legveszélyesebb vízkonfliktusai valószínűleg ott alakulhatnak ki, ahol a nagy folyók több országon haladnak át. A Níluson Etiópia, Szudán és Egyiptom, Dél-Ázsiában India és Pakisztán, Közép-Ázsiában a volt szovjet köztársaságok, Délkelet-Ázsiában a Mekong menti államok kerülhetnek egyre élesebb vitába. A vízért vívott háborúk többsége nem úgy kezdődik, hogy egy ország kimondja: folyót akar szerezni. A kiváltó ok általában az, hogy egy közösség elveszíti a hozzáférést a vízhez, egy állam kevesebb vizet enged tovább. Ezért a víz a túlélés eszközévé válik.