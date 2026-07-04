A marispusztai élet vize

Árgus szemekkel figyeli Európa, hogy egy maroknyi elszánt önkéntes miként fakaszt vizet a homokból Kiskunmajsa határában, ahol a Marispusztai Önkéntes Vízőrzők igyekeznek visszafordítani az elsivatagosodást. Az Alföld nagy részén, de különösen a Kiskunságban égető probléma a vízhiány, egyes helyeken nyolc-kilenc méterre szikkadt a talajvízszint a felszín alatt. A Vízőrzők csoportja még tavasszal árasztotta el a település határában lévő mintegy kéthektáros területet, amivel már akkor is felkeltették a média figyelmét. Tevékenységük üzenete – legyen bár pontszerű az ország térképén –, hogy a helyi közösségek, gazdaságunk és az ökoszisztémák védelme érdekében rákényszerültek a vízmegtartásra.