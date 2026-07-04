Mélyül a világ legsúlyosabb válsága

válság;Amnesty International;Human Rights Watch;Szudán;nemi erőszak;polgárháború;éhínség;humanitárius katasztrófa;

2026-07-04 21:20:00 CEST

Harmincnyolc civil szervezet, köztük az Amnesty International és a Human Rights Watch szólította fel nyílt levélben az ENSZ Emberi Jogi Tanácsát a hétvégén, hogy tegyen határozott lépéseket az atrocitások megelőzése és az elszámoltathatóság felé Szudánban.

A segélyszervezetek azonnali nemzetközi fellépést sürgetnek, mivel minden jel arra mutat, hogy a Gyorstámogató Erők (RSF) milícia közvetlen szárazföldi offenzívára készül el-Obeid város ellen. A dél-kordofáni régió stratégiai központjaként számon tartott el-Obeidet 18 hónapja körülvette az RSF, azóta ostrom alatt áll, a humanitárius helyzet a településen tarthatatlan.

Az RSF félkatonai szervezet 2023 áprilisa óta harcol a szudáni hadsereg ellen, vérengzések sorát követte el, a világ pillanatnyilag legmélyebb humanitárius válságát idézve elő Szudánban. Tavaly októberben az el-Fasher város bevételekor elkövetett RSF atrocitásokról az ENSZ azt állította, hogy azok „a népírtás jegyeit viselik magukon”, félő, hogy el-Obeidben is megismétlődhet a tragédia.

Az al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió által ismertetett nyílt levél aláírói azt követelik, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa hívjon össze sürgős ülést, küldjön tényfeltáró missziót, mozdítsa elő a Szudánban elkövetett összes jogsértés elszámoltathatóságát, vessen véget az elkövetők, valamint az őket támogatók büntetlenségének. Felszólították a tanácsban részt vevő országokat, hogy „egyértelműen ítéljék el a hadviselő feleket támogató külső szereplőket, köztük az Egyesült Arab Emírségeket”. A szudáni kormány többször is azzal vádolta Abu-Dzabit, hogy fegyvereket szállít az RSF-nek. Az Egyesült Arab Emírségek tagadja a vádakat, annak ellenére, hogy számos nemzetközi jelentés rámutat az érintettségére.

Amint arról a Népszava is többször beszámolt, Szudánban 2023 áprilisa óta zajlik a véres konfliktus a Szudáni Fegyveres Erők (SAF) és a félkatonai Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) között. A harc eredetileg hatalmi konfliktusként indult Abdel Fattah al-Burhan tábornok és Mohamed Hamdan Dagalo/ Hemedti között, de azóta az egész országot felemésztő polgárháborúvá vált. A hadsereg jelenleg Kelet- és Közép-Szudán nagy részét ellenőrzi, míg az RSF főként Dárfúrban és több nyugati térségben van jelen. Egyelőre semmi kilátás nincs arra, hogy az évek óta tartó polgárháború véget ér. Sőt az elmúlt hetekben a belső konfliktus elképesztő méreteket öltött. A harmadik éve dúló polgárháború nemcsak városokat és falvakat rombolt le, a háború előtt is gyenge egészségügyi rendszer mára menthetetlenül összeomlott. A háború sújtotta Szudánban ma már egy működő kórház is a túlélés szimbóluma. Az omdurmáni Tropical Diseases Teaching Hospital jelenleg az egyetlen olyan intézmény az országban, amely még képes kezelni a súlyos trópusi és fertőző betegségeket; a kórházba pedig naponta érkeznek olyan betegek, akik tuberkulózissal, kolerával, maláriával vagy súlyos alultápláltsággal küzdenek.

A jogsértések súlyosak: kínzás, nemi erőszak és a szexuális erőszak egyéb formái érik a nőket, férfiakat és gyermekeket is – számolt be a nemzetközi nyilvánosságnak Nahid Jibrallah, a Kartúmban működő, nők és gyermekek védelmével foglalkozó SEEMA Központ alapítója és igazgatója. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Volker Türk, nemrég tett szudáni látogatása során számolt be arról, hogy megdöbbentették az elképesztő kegyetlenségről, köztük háborús bűnökről és más súlyos jogsértésekről szóló beszámolók. „Megrázó történeteket hallottam túlélőktől, akik végignézték szeretteik meggyilkolását, valamint nőktől, akiket csoportosan megerőszakoltak és más kínzásoknak vetettek alá” – részletezte Türk.

Az egyre véresebb konfliktus humanitárius következményei katasztrofálisak. Az ENSZ és nemzetközi segélyszervezetek szerint Szudán ma Afrika legsúlyosabb humanitárius válságának helyszíne. A lakosság közel háromnegyede segítségre szorul, miközben több mint 28 millió ember néz szembe akut élelmiszerhiánnyal.

Egyes térségekben az emberek napi egyetlen étkezésből próbálnak túlélni, sok család pedig leveleket vagy állati takarmányt fogyaszt.

Becslések szerint legalább 13-14 millió ember hagyta el otthonát, ezzel Szudánban zajlik a világ egyik legnagyobb menekült- és belső menekültválsága is. Emberek százezrei menekültek Csádba, Dél-Szudánba és Egyiptomba, miközben az országon belül is hatalmas menekülttáborok alakultak ki.

Különösen súlyos a helyzet Dárfúrban, ahol az RSF-et etnikai tisztogatással és a "felperzselt föld" taktikájával vádolják. Nemzetközi jelentések szerint falvak százait gyújtották fel, termőföldeket pusztítottak el, az éhínséget pedig tudatosan használják fegyverként.

A WHO szerint több mint kétezer ember vesztette életét egészségügyi létesítmények elleni támadásokban, miközben a járványveszély is folyamatosan nő.

A kanyaró, a kolera és a malária ismét tömegesen terjed, az alultáplált gyermekek száma pedig milliós nagyságrendű.

Az elmúlt hetekben tovább fokozódtak az összecsapások: Észak-Dárfúrban, Kordofánban és Dilling környékén újabb offenzívák indultak, miközben dróntámadások és légicsapások civilek százait veszélyeztetik. Több kórházat, menekülttábort és segélyszállítmányokat ért csapás. A szudáni konfliktus regionális destabilizációval fenyeget. A menekülthullámok már most komoly terhet rónak a szomszédos országokra, miközben külföldi szereplők, közöttük regionális hatalmak, támogatják a hadviselő feleket. Elemzők szerint a konfliktus könnyen továbbterjedhet a Száhel-övezet és Kelet-Afrika instabil térségeire is.