50-50 millió forint plusz áfát kapott a BKV és a BKK a Schwarzenegger-film miatti leállásért

Budapest;BKV;Arnold Schwarzenegger;BKK;filmforgatás;

2026-07-03 15:22:00 CEST

Június 20-án szombaton üzemkezdettől a június 21-i, vasárnapi üzemzárásig nem járt a 2-es metró az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között.

Eszközök és járművek bérbeadásáért, a szakfelügyeletért, vontatásért és az áram átadásáért a BKV Zrt. összesen 47,8 forint + áfát, buszpótlás miatt a partneri BKK Zrt. 50 millió forint + áfát kapott a 2-es metró június 20-21-i leállítása miatt a részben Budapesten forgatott The Kellys című film gyártójától – szerepel abban a közérdekű adatigénylésben, amelyet a hvg adott be a két cégnek.

A The Kellys című akcióvígjáték két főszereplője Arnold Schwarzenegger és Liam Hemsworth. Egy egy terrorista összeesküvésbe keveredő rendőrcsalád kalandjairól szól. A forgatás miatt június 20-án szombaton üzemkezdettől a június 21-i, vasárnapi üzemzárásig nem járt a 2-es metró az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között, a szakaszon az utasok pótlóbusszal közlekedhettek.

A BKV bontásban is közölte, milyen tételekről volt szó:

eszközbérlés három 3 darab orosz metrókocsival 2 640 000 forint,

eszközök műszaki vizsgája 903 941 forint,

világító testek előzetes átalakítása, helyreállítása 1 296 000 forint,

előkészítéshez/helyreállításhoz területhasználat 10 913 640 forint,

területhasználat a forgatáshoz 20 241 200 forint,

szakfelügyelet 7 905 600 forint,

vontatási terület használata 3 457 197 forint,

áramszámla hozzávetőlegesen 464 669 forint.

Karácsony Gergely a Népszavának adott videóinterjúban ejtette el, hogy a BKV 50 millió forintot kap a filmforgatásért.