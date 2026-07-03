Új helyszínre költözik az EFOTT

Velencei-tó;EFOTT;EFOTT fesztivál;

2026-07-03 14:58:00 CEST

Jövőre már nem a Velencei-tónál rendezik meg az idén 50 éves fesztivált.

Július 8. és 12. között utoljára rendezik meg az EFOTT-ot a Velencei-tónál, 11 év után jövőre új helyszínre költözik a fesztivál – jelentették be a szervezők pénteken.

„A Velencei-tó nekünk nem csupán helyszín volt. Otthon volt. (…) Hálásak vagyunk minden Velencei-tavi pillanatért. És még hálásabbak vagyunk, hogy ennyien velünk vagytok. Ígérjük, a következő fejezet minden eddiginél nagyobb élmény lesz” – írták az esemény Facebook-oldalán.

A közlemény szerint az idén 50 éves fesztivál a jubileumi rendezvény után 2027-ben új helyszínre költözik, amely „az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni”. A szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hova költöznek. „A döntés mögött az évről évre egyre nagyobb részvételi szám áll: a költözés azt szolgálja, hogy a fesztiválélmény jövőre tovább bővülhessen, a megszokott minőség pedig hosszú távon is megmaradjon” – közölték.

Tavalyhoz képest 60 százalékkal nőtt a jegyek és bérletek iránti kereslet, ami azt jelzi, hogy „az EFOTT kinőtte a jelenlegi helyszínét”.

A tavalyi EFOTT-ról lapunk is tudósított: