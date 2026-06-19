Karácsony Gergelynek nincs baja a hétvégi metrólezárással, a Hősök terét nem akarná kertté változtatni

Karácsony Gergely;metró;Hősök tere;lezárás;szolidaritási hozzájárulás;szolidaritási adó;

2026-06-19 17:47:00 CEST

A főpolgármestert arról kérdeztük, hogy lehet egy jogszerűtlen intézkedés halasztása jogszerű, miért nincs baja a hétvégi metrólezárással, illetve visszaállítaná-e a Hősök tere eredeti, fás-bokros park jellegét vagy meghagyná a betont a rendezvényeknek. Közlése szerint Budapestnek októberben sem lesz pénze a szolidaritási adó kifizetésére, eközben a BKV 50 millió forintot kereshet Schwarzenegger filmforgatásán.

Karácsony Gergelynek nincs baja a hétvégi metrólezárással, a Hősök tere zöldítésére vonatkozó kormányzati tervekkel szemben ő személy szerint megőrizné a mostani burkolt felületet. A szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerét továbbra is jogszerűtlennek, az annak befizetésére adott haladékot viszont jogszerűnek gondolja – többek közt erről beszélt a főpolgármester lapunknak adott videóinterjújában.

Mint arról beszámoltunk, filmforgatás miatt szombaton üzemkezdettől vasárnap üzemzárásig nem jár az M2-es metró az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között, a kimaradó szakaszon az utasokat pótlóbusz szállítja. Sajtóhírek szerint egy amerikai akciófilm forog Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével a Stadionok állomás alagúti részében. A forgatást nem tudják a forgalomtól elszeparáltan intézni, ezért állítják le a forgalmat az M2 fél vonalán.

Bíró Endre, a Metróért Egyesület vezetője úgy nyilatkozott: egy ilyen forgatást meg lehet valósítani bármelyik metróvonalon, de hogy két teljes napra leálljon a forgalom az M2-es vonal legforgalmasabb részén, azt túlzásnak tartják. A lezárás naponta körülbelül százezer utast érinthet, a hétvégén ráadásul egy kiemelt állami-fővárosi rendezvénysorozat is lesz, a Múzeumok éjszakája, a látogatók mozgását pedig várhatóan zavarni fogja a lezárás.

Lapunk kérdésére, miért nem volt az intézkedés előtt érdemi társadalmi egyeztetés, Karácsony Gergely azt válaszolta, hogy Budapest bizonyos szempontból hozzászokott már ahhoz, hogy nemzetközi produkciók jönnek a fővárosba.

„Budapest egy nagyon fontos filmfoglalkozási helyszín, ennek az összes előnyével és hátrányával” – fogalmazott a főpolgármester, aki szerint a hétvégi metrólezárás érdemben nem befolyásolja jobban város működését, mint más hasonló nagyobb produkciók korábban.

„A produceri iroda a BKV összes plusz költségét finanszírozza, tehát a BKV ezen keres, emlékeim szerint 50 millió forintot. De nyilvánvalóan a budapestieknek ilyen típusú kézzelfogható haszna ebből nincs. Ezért, hogyha budapestiek úgy érzik, ők ezt nem szeretnék, akkor azt gondolom, erről lehet beszélgetni, de az nagyon-nagyon fontos, hogy a magyar gazdaság, a magyar filmszakma szempontjából kell nézni ezeket a kérdéseket” – magyarázta Karácsony.

Szerinte ezek a produkciók azért jönnek Budapestre, mert nagyon megéri nekik itt forgatni – az adókedvezmény-rendszer és a professzionális filmszakma miatt –, a magyar és a budapesti gazdaság szempontjából ez egy nagyon-nagyon fontos versenyelőny. „Ez van a mérleg egyik serpenyőjében, a másik serpenyőben pedig az a bosszúság, amit ez okoz a városlakóknak” – tette hozzá.

A Tisza-kormány célja, hogy a Városligettel összefüggő felújítási munkák keretében a Hősök terét minőségi köztérré alakítsák és zöldítsék, együttműködve a Fővárosi Önkormányzattal, erről a minap Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Karácsony Gergely azt mondta, nagyon szomorú látni, milyen méltatlan állapotba került a Hősök tere az előző kormány alatt, de bonyolult kérdésnek tartja a zöldítést, ő személy szerint „megőrizné a mostani burkolt felületet”.

A főpolgármester a Hősök terét az egy nagyon fontos rendezvényhelyszínnek tartja, szerinte sokkal nehezebb lesz bármilyen megemlékezést tartani, hogyha ez újra „kertként” funkcionál majd, miközben például a Fesztiválzenekar hagyományos visegrádi koncertjeinek egy másik helyszínt kéne keresni.

„Ez egy érvényes vita, amiben én nagyon kíváncsi vagyok bárkinek a véleményére. Azt gondolom, hogy a Hősök tere talán az egyedüli hely a városban, ahol nem törném fel a burkolt felületet, hanem megőrizném és megújítanám olyan minőségben, hogy az valóban egy olyan panteon legyen, ahol megelőzéseket, nagy koncerteket lehet tartani, és valószínűleg ez nehezen összeegyeztethető azzal, hogyha ott a burkolt felület megszűnik” – fogalmazott Karácsony Gergely. Azt is elmondta, ha eljut odáig az ügy, megkérdezik majd róla a budapestieket.

A Tisza-kormány a múlt héten úgy döntött, hogy meghosszabbítja a szolidaritási hozzájárulás második részösszegének befizetésére korábban adott haladékot október 15-ig. E szerint a héten 37 milliárdot, július közepén 12 milliárdot kellene befizetnie a fővárosnak, az október 15-i határidő már a haladék halasztását jelenti. Magyar Péter eközben arról beszélt, hogy a szolidaritási adó teljes kivezetése nem várható.

Arra a kérdésünkre, csalódott-e, amiért csak elnapolják a szolidaritási adó ügyét, úgy fogalmazott: „Az kétségtelen, hogy a választási kampányban más mondatok hangoztak el, mint amit most ránk húznak, de nem vagyok csalódott, mert azt gondolom, hogy egy ellenzéki párt nincs abban a helyzetben, hogy fölmérje, a költségvetés milyen állapotban van. Viszont azt az elvi álláspontomat fönntartom, hogy ez a rendszer igazságtalan, egyébként jogszerűtlen is.”

Karácsony Gergely azonban úgy látja, ezt a rendszert egyik napról a másikra nem lehet kivezetni. „Ez a központi költségvetés számára 400 milliárd forint, ami rengeteg pénz, ráadásul egy olyan típusú rendszerrel kéne felváltani, amelynek a kitalálásához kell idő. Szóval én fenntartom az álláspontomat, a Tisza álláspontját is adottnak veszem, hogy amit a választási kampányban ígértek, az lesz a kormány politikája. Semmi nem utal arra, hogy ez ne így lenne egyébként, hiszen a Tisza nem azt mondta, hogy ez a rendszer meg fog szűnni, hanem azt, hogy az elvonást csökkentik és igazságosabbá teszik. A probléma csak az, hogy nekünk rövid távon is kell egy megoldás, és most ez az halasztás volt a segítség, meg az a párbeszéd, ami azért kialakult már a kormány és a főváros között” – fejtette ki.

A főpolgármester emellett határozottan jelezte, hogy Budapestnek októberben nem lesz pénze a kifizetésre. „A fővárosi költségvetésben van egy nagyon konkrét összeg, hogy mennyi pénzt tudunk kifizetni. Ezt a költségvetést megszavazta a Tisza Párt, megszavazta Vitézy Dávid miniszter úr. Ez a szám, ami a mi költségvetésünkben van, a nulla. Tehát mi a mi jelenlegi költségvetésünkben nulla, azaz nulla forint van beszámítva szolidaritási hozzájárulás fizetésére. Innen indulunk” – zárta szavait.