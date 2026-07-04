Reese Witherspoon a Népszavának: Aggódó polgár vagyok

film;interjú;Reese Witherspoon;

2026-07-04 14:40:00 CEST

Hihetetlen látni, hogy a karakter huszonöt év után is ekkora visszhangot vált ki – jelentette ki az Oscar-díjas színésznő, aki a Zoomon adott egy exkluzív interjút a Népszavának a hagyományos média hanyatlásáról, rózsaszín hősökről és arról, mennyire élvezi a produceri munkát is.

A The Morning Show már az ötödik évadához érkezik, és kezdettől fogva az egyik legizgalmasabb vonása, hogy a történet mindig aktuális közéleti eseményekre reagál. Mennyire van beleszólása abba, hogy Bradley Jackson karaktere milyen témákkal foglalkozzon?

Ez azért remek kérdés, mert minden reggel, amikor a híreket nézem, azon kapom magam, hogy: „Ó, vajon ez lesz a jövő évi cselekményszál?” Úgy gondolom, a forgatókönyvírók remek munkát végeznek azzal, hogy kiválasztják azokat a témákat, amelyeket természetesen tudnak beépíteni a történetbe, és megtalálják azokat a cselekményszálakat, amelyekhez a fiktív karaktereket kapcsolhatják. Én legfeljebb női újságírókról szóló történeteket szoktam ajánlani, de nem „zaklatom” az írókat, nem szólok bele a munkájukba. A The Morning Show információk és vitatémák tárháza, ehhez pedig a társadalmunk végtelen mennyiségű alapanyagot kínál. A legfontosabb, hogy mindig emberi szemszögből közelítjük meg a dolgokat.

Ezt kifejtené?

Az újságírók státusza folyamatosan változik. Elég megnézni a hagyományos média hanyatlását: a korábbi képernyős sztárok már nem olyan meghatározóak, mint régen. Ma a podcaster a média királya. Ez csak egy része annak a történetnek, amelyet elmesélünk, de fontos, hogy reagáljunk ezekre a folyamatokra. Az influenszerkorszak az egyéni újságírók felemelkedését is elhozta. Talán a Substack szerzői is megjelennek majd a következő évadban. Szeretem, ahogy megmutatjuk, miként irányítják egyes családok a hagyományos médiát, és hogyan határozzák meg saját érdekeik, mi kerül be a hírekbe. Számomra ez a sorozat egyik legizgalmasabb kérdése.

Manapság valóban az egyik legnagyobb kérdés, hogy ki számít újságírónak.

Ugye? Érdekes figyelni, ahogy Jennifer Aniston karaktere és az enyém – akik harminc éve dolgoznak a média, a történetmesélés és az oknyomozó újságírás világában – szembesülnek az új világrenddel. Ott van például a mesterséges intelligencia, amely tartalmat állít elő, nézettséget termel, de nem visel olyan felelősséget, mint egy ember. Nincs valódi közjogi felügyelet az AI által létrehozott tartalmak felett. Érdekes látni ezt az ütközést. Mindannyian a közönség figyelméért versenyzünk, de a hagyományos média még mindig integritásra törekszik. Aztán ott vannak a tulajdonosi érdekek is: a médiát magánszemélyek és vállalatok birtokolják, amelyeknek megvannak a saját szempontjaik. Így aztán nagyon bonyolulttá válik, hol kezdődik és meddig tart az újságíró egyéni felelőssége. Ezekre a kérdésekre talán nincs is végleges válasz, de örülök, ha a The Morning Show gondolkodásra készteti a nézőket.

Ha már szóba került Jennifer Aniston: milyennek látja Alex és Bradley kapcsolatát?

Bizalom és feszültség egyszerre jellemzi őket. Az a nagyszerű bennük, hogy egyáltalán nem hasonlítanak egymásra. Teljesen eltérő háttérből érkeztek. Alex nyilvánvalóan nagyvárosi közegben nőtt fel, akadémiai körökben mozgó édesapja mellett, akit Jeremy Irons alakít. Most végre azt is jobban megismerhetjük, honnan jött és ki is valójában. Bradley ezzel szemben Amerika szívéből, egy kis szénbányászvárosból érkezett, ahol kemény munkával kellett boldogulni. Minden különbségük ellenére kölcsönösen tisztelik egymást, és közös bennük az elszántság, hogy őszinték maradjanak, és előrevigyék az újságírást. Azért dolgoznak, hogy megvédjék azt, és segítsenek a közönségnek megérteni, mi történik a világban. Nagyszerű karakterek, akik között egészséges konfliktusok feszülnek. Különösen szeretem azokat a jeleneteket, amikor vitatkozunk, mert ezek mutatják meg igazán a barátságukat. Azt is látjuk, hogyan békülnek ki, és hogyan próbálják megoldani a konfliktusaikat. A szezon végén különösen sok minden történik, az utolsó epizód pedig arról szól, hogy Alex és Bradley ismét megpróbálnak közel kerülni egymáshoz.

Tart a mesterséges intelligenciától?

Abszolút. Nem mint híresség, hanem azért, mert látom, hogy közszereplők segítségével erőszakra lehet buzdítani, vagy akár választásokat is befolyásolni. Ez számomra komoly aggodalomra ad okot. Úgy gondolom, a legtöbb ember nem tudja megkülönböztetni a valódit a mesterségestől. Vannak látványos AI-alkalmazások, amelyekkel nap mint nap találkozunk az Instagramon, de léteznek sokkal kifinomultabb, alattomosabb megoldások is, amelyek észrevétlenül próbálják befolyásolni az emberek gondolkodását és érzelmeit. Szóval igen, aggódó polgár vagyok.

Pályafutása során számos romantikus vígjátékban szerepelt. Azt olvastam, a Doktor Szöszi miatt a mai napig megszólítják a fiatalok.

Imádom, amikor odajönnek hozzám, és elmondják, hogy szeretik a Doktor Szöszit! Csodálatos látni, hogy az emberek újranézik a romantikus vígjátékokat, akár a régebbieket is, és ugyanúgy élvezik őket. Én is nagyon büszke vagyok ezekre a filmekre. Sok alkotás áll közel a szívemhez, de a két abszolút kedvencem a Kegyetlen játékok és a Mindenütt nő. A tizenhárom éves fiammal együtt ledaráltuk a Stranger Things összes évadát. Azért nagyszerű sorozat, mert egyszerre szól a gyerekekhez és a felnőttekhez, mindenkinek kínál valamit. Innen jött az ötlet, hogy készítsünk egy Elle Woodsról szóló előzménysorozatot, amelyet a gyerekeimmel is együtt nézhetek.

Lesz valaha Doktor Szöszi 3?

Elképesztő, amikor megkérdezem a rajongókat, szerintük mit csinálna Elle Woods manapság. A válaszok a legfelsőbb bíróság bírájától az Egyesült Államok elnökéig, sőt, a nemzetközi politikáig terjednek. Nemrég a Harvardon tartottam előadást egyetemistáknak és posztgraduális hallgatóknak. Hihetetlen látni, hogy egy karakter huszonöt év után is ekkora visszhangot vált ki. Ez őrület. Szükségünk van olyan figurákra, akiket optimizmus vezérel, akikben hiszünk, akik a jó ügyért küzdenek, és örömmel néznek szembe az akadályokkal. Elle egy ilyen vidám harcos: rózsaszín ruhában győzi le a vele kapcsolatos előítéleteket. Nagyszerű lenne elkészíteni a harmadik filmet, és szerintem a közönség is örülne neki. De legalább olyan jónak kell lennie, mint az első résznek, ezért tart ilyen sokáig. Ráadásul én is perfekcionista vagyok.

Nem gondolkodott azon, hogy ön rendezze meg?

Jelenleg nem. Nagyon élvezem a produceri és a színészi munkát. Hihetetlenül tehetséges rendezőkkel dolgozunk együtt, akik egészen más szemszögből közelítik meg az alapanyagot. Szükség van rájuk.

Sokat beszélnek ma a női rendezők helyzetéről. Ön hogyan látja ezt?

Az elmúlt nyolc-kilenc év óriási változást hozott. Sok rendező barátnőm annyira elfoglalt lett, hogy már nincs ideje velem dolgozni. Ez nagyszerű hír, mert azt jelenti, hogy végre megkapják azokat a lehetőségeket, amelyeket megérdemelnek. Persze lehetne még jobb a helyzet. Mi egyensúlyra törekszünk, nem arra, hogy átvegyük az irányítást. Azt szeretnénk, hogy a történetmesélésben a nők és a férfiak egyaránt megfelelő szerepet kapjanak. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer producer leszek, ma pedig a cégem négy tévésorozatot gyárt. Tudatosan figyelünk arra, hogy a kamera mögött is minél több nő kapjon lehetőséget.

Ma már íróként, producerként és színészként is dolgozik. Hogy néz ki egy átlagos napja?

Nagyjából így!