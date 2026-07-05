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Művészettel és virágmintákkal a gyógypedagógusok védelméért

Sikeres jótékonysági kiállítást és aukciót zárt az Exhibition by Random Shooting Day a fővárosi Apollo Galleryben. Az immár kilencedik alkalommal megrendezett, egynapos esemény teljes bevételét, közel kétmillió forintot idén a TREVA Egyesület – Életrevalók Programja kapta. A támogatás hiánypótló, fizikai erőszaktól mentes önvédelmi képzést biztosít a speciális nevelési igényű (SNI) gyermekekkel foglalkozó szakembereknek és szülőknek.

Budapest legújabb kulturális központjában, a Blaha Lujza téren újjászületett Corvin Palotában működő Apollo Gallery adott otthont az exkluzív tárlatnak. Az esemény rangját és fontosságát jelzi, hogy Almási Jonathán Csaba a rendezvény fővédnökeként állt a kezdeményezés mellé, az ünnepélyes megnyitót pedig Süle Kati personal stylist tartotta, aki inspiráló gondolataival indította el az estet.

Hangos zene, csillogás, pezsgőspohár a bejáratnál, csokis püspökkenyér és ropi az asztalokon. Gyönyörű modellek fotói a falakon. Éppen Benedek portréja előtt álltam, amikor megjelent előttem egy hölgy fekete lakksortban, fekete lakkmellényben, rövid szőke tüskehajjal és három szemüveggel. Nézte a portrét, én pedig elmosolyodtam a három szemüvegén. Teljesen természetesen visszanevetett rám, és gyorsan elhadarta, hogy az egyik a messze látó szemüvege, a másik a napszemüvege, de most éppen az olvasószemüvegét tartja maga előtt, hogy a feliratokat is kisilabizálja. Jót kacagtunk. Tőlem balra Oláh Ibolya, amott Puskás Peti és felesége, Puskás-Dallos Bogi, kicsit arrébb Lakatos Márk stylist társalgott valakivel, de Makány Márta divattervező is jelen volt az eseményen.

A látogatók nagy része a felhívásnak megfelelően, egyedi dress code szerint, virágmintás öltözetben jelent meg, az est emelkedett hangulatát pedig Puskás Peti énekes, médiaszemélyiség garantálta speakereként. 

Az esemény különlegessége, hogy a felajánlott fotóművészeti képek egyetlen éjszaka alatt kivétel nélkül gazdára találtak. A kezdeményezés így nemcsak kulturális élményt nyújtott, hanem egy eddig háttérbe szorult, súlyos társadalmi problémára irányította a figyelmet.

Puskás-Dallos Bogi és Puskás Peti

Láthatatlan kék foltok

A kortárs agresszió és az iskolai konfliktusok kezelése napjaink egyik legnagyobb pedagógiai kihívása. Még nehezebb helyzetben vannak azok a szakemberek, akik autizmussal élő vagy speciális nevelési igényű (SNI-s) gyermekek fejlesztésével foglalkoznak. A gyógypedagógusok és az érintett szülők a mindennapokban hatalmas fizikai és mentális terhelésnek vannak kitéve. Sokan közülük sérülésekkel, kék foltokkal borítva végzik a munkájukat, miközben szeretetből nem támadóként, hanem segítségre szorulóként tekintenek a gyermekekre.

Koczka mesterfodrász, az Exhibition by Random Shooting Day megálmodója és szervezője elmondta, hogy már kilencedik alkalommal szervezte meg ezt a különleges, egynapos jótékonysági tárlatot.

„A siker igazi titka az, hogy mindenki a legmagasabb szintű szakmai tudását adja bele, kompromisszumok nélkül. A Random Shooting Day alapvetően arról szól, hogy a szakmabeliek – fotósok, stylistok, sminkesek, fodrászok, modellek – szívből, teljesen önkéntesen, az alkotói szabadság meg­élése érdekében dolgoznak együtt. Amikor ez a szabad alkotás találkozik a művészettel, az egy elképesztő, szinte tapintható energiát teremt. Ráadásul az emberek alapvetően nagyon szeretnek segíteni és jó ügyeket támogatni, ha látják a tiszta szándékot. A korábbi években is igyekeztünk odaállni a legfontosabb, sokszor láthatatlan vagy alulfinanszírozott ügyek mellé. Támogattuk például a Fábián Juli-emlék­alapítványt, a Down-szindrómás gyermekeket segítő Rejtett Kincsek Down Egyesületet, a Nemzetközi Cseperedő Alapítvány „Autizmus Barát” programját, de volt olyan alkalom is, amikor állatvédő egyesületeket, menhelyeket segítettünk a képek eladásából. Idén a TREVA Egyesület – Életrevalók Programjára esett a választásunk, mert egy fontos és mélyen elhallgatott társadalmi ügyről van szó. Amikor meghallottam, milyen körülmények között dolgoznak a gyógypedagógusok, nem volt kérdés, hogy idén melléjük állunk” – fogalmazott Koczka.

Konfliktuskezelés erőszakmentesen

Balázs György, az Életrevalók Programjának létrehozója elmondta, hogy olyan gyógypedagógusokhoz és speciális nevelési igényű (SNI) gyermekeket nevelő családokhoz juttatják el a képzéseiket, akiknek a biztonsága eddig anyagi okok miatt került veszélybe. Ez a civil összefogás megmutatta, hogy a társadalom kész odafigyelni a legkiszolgáltatottabbakra, még akkor is, ha a hivatalos rendszer magukra hagyja őket.

Koczka mesterfodrász (balra), az Exhibition by Random Shooting Day főszervezője

Sokan nem tudják, pontosan mi az a krav maga, amire a program épül, és hogyan egyeztethető össze egy alapvetően katonai, harci technika a teljes erőszakmentességgel. A krav maga egy Izraelből származó, rendkívül gyakorlatias önvédelmi rendszer. Nem klasszikus harcművészet, nincsenek benne szigorú versenyszabályok, az emberi test természetes ösztöneire és reflexeire épít a minél gyorsabb szabadulás és túlélés érdekében. Amikor egy krízishelyzet vagy dühroham kialakul, a pedagógusnak nincs ideje bonyolult, koreografált mozdulatokra. A TREVA-módszer (Tudatos Erőszakmentes Védelmi Alapok) megtartotta a krav maga biomechanikai hatékonyságát, de teljesen kiiktatta belőle a támadó, fájdalmat vagy sérülést okozó elemeket.

A pedagógusoknak és a szülőknek olyan technikákat tanítunk, amelyekkel képesek kontrollálni, lecsendesíteni vagy biztonságosan távol tartani a gyermeket anélkül, hogy benne vagy önmagukban kárt tennének. Nem harcolni tanítunk, hanem a konfliktust sérülésmentesen lezárni.

Jelenleg a hivatalos állami képzési rendszerben nincs kötelező, rendszerszintű módszertani felkészítés a fizikai agresszió kezelésére. A gyógypedagógusok zseniális elméleti tudást kapnak, de amikor a gyakorlatban, a hús-vér valóságban kell fizikailag megvédeniük magukat, a kollégáikat vagy a többi gyereket egy dühroham során, teljesen eszköztelenek. Mivel az állam ezt a hiánypótló tudást nem biztosítja, a pedagógusok kék foltokkal borítva járnak dolgozni, ami villámgyors mentális kimerüléshez, kiégéshez és a pálya tömeges elhagyásához vezet. Ezért lépett közbe a civil szféra, a művészek és a támogatók. Aki mások segítésére tette fel az életét, az megérdemli a biztonságot – ha ezt a hivatalos ellátórendszer nem adja meg nekik, nekünk kell összefognunk és megszerveznünk.

Puskás Péter az esemény moderátoraként elmesélte, hogy Koczkával már több mint húsz éve mély barátság köti össze, így gyakorlatilag a kezdetektől fogva látja és követi a Random Shooting Day fejlődését. Szerinte nemcsak művészetileg fantasztikus, amit Koczka és a csapata létrehozott, hanem emberileg is példaértékű. Róla is készült már fotósorozat a projekt keretében, így pontosan tudja, milyen felszabadító az a kreatív közeg, amit ők teremtenek. Tavaly például egy nagyon szép állatvédelmi grafikát vásárolt a kiállításon, ami azóta is az otthonuk dísze, és emlékezteti őket a jó ügyre. Fantasztikus látni, hogy a kultúra és a szórakozás hogyan képes ilyen komoly összegeket megmozdítani.

Molnár Áron színész, aktivista is részt vett az eseményen, két kép is készült róla, amelyek a leghamarabb találtak gazdára. Számára ez óriási megtiszteltetés volt, de a legfontosabb mégis az, hogy ez a gyorsaság közvetlenül a TREVA Egyesület – Életrevalók Programját és a gyógypedagógusok ügyét szolgálja.

Az aukció pörgése hűen tükrözi azt az energiát, amit Koczkáék beletesznek ebbe a projektbe. Itt a művészet nemcsak esztétikum, hanem kézzelfogható, azonnali segítség. Korábban már vásárolt Áron is képet, egy egészen különleges alkotást, Kafi, a szomá­liai modell portréját. Ez a kép mindig vele van, ha költözik, Kafi képét elsőként csomagolja be, és azonnal kiteszi az új otthonában. Kafi története számára a tiszta szabadságról szól. Valahányszor ránéz a portréra, arra emlékezteti, hogyha az ember elég bátor, és kiáll magáért, akkor az álmai megvalósulnak. Ez a kép egy vizuális iránytű számára.

A virágmintás védőpajzs

A rendezvény igazi különlegességét a vizuális kontraszt adta: a vendégek lenyűgöző virágmintás ruhái és az este vibráló, ünnepi hangulata éles ellentétben állt azzal a nehéz, sokszor elhallgatott valósággal, amely a gyógypedagógusok mindennapjait jellemzi. Ez a kontraszt azonban nem gyengítette, hanem felerősítette az összefogás erejét. Megmutatta, hogy a művészet és a divat színes világa képes védőpajzzsal körbevenni azokat, akik a legkiszolgáltatottabbakért dolgoznak nap mint nap.

Az állatokra is gondoltakA rendezvény üde kis színfoltja volt a Hangya Közösség Alapítvány, ahol macskás és kutyás zoknik megvételével a rászoruló állatokat lehetett segíteni. Az alapítvány 450 szervezetet támogat országosan. Schwartz Noémi elmondta, hogy hazánkban több mint 7 millió háziállat él, és ezeknek a fele kóbor. Ők 32 ezer állatnak nyújtanak segítséget. Igazából az lenne jó, ha egy állatról sem kellene alapítványoknak gondoskodnia, hanem mindegyiknek lenne gazdája, hiszen az állatok is érző, szerető lények.

Ha a NER alatt rúgnak ki egy állami intézményből, háborodjunk fel, de ha a Tisza alatt, legyünk elnézőek? Vagy megfordítva? Mindig attól függően, kire szavazunk? Ideje, hogy a társadalom kimásszon ebből a csapdából.