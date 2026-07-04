Csak a hosszabbításban győzött Argentína, a Zöld-foki Köztársaság eléggé megizzasztotta a címvédőt

labdarúgás;Argentína;Zöld-foki Köztársaság;futball-vb 2026;

2026-07-04 07:16:00 CEST

A címvédő argentin válogatott csak hosszabbításban győzte le 3-2-re az újonc zöld-foki csapatot pénteken a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett miami mérkőzésén.

A jóval esélyesebb dél-amerikai együttes Lionel Messi huszadik vb-találatával ugyan félórát követően vezetést szerzett, de aztán látványosan ráült az eredményre, így nem volt váratlan, hogy az afrikai rivális a második félidőben Deroy Duarte góljával egyenlített. A hosszabbításban Lisandro Martinez révén ugyan újra vezetett a háromszoros világbajnok, viszont Lopes Cabral ismét egyenlített a vb egyik legszebb góljával. Végül Argentína a vártnál jóval nehezebben, de továbbjutott, mert a 111. percben egy szöglet után Cristian Gabriel Romero fejese Diney Borgesen irányt váltva pattant a zöld-foki kapuba.

Kényelmes tempóban kezdett Argentína, amely türelmes játékkal próbálta feltörni a zöld-fokiak szervezett védekezését, de az ellenfél hátul nem hibázott, sőt, ugyanolyan bátran indult előre, mint a csoportmeccsek során, alkalmanként akár lövésig is eljutott. Az első nagy helyzetre negyedórát kellett várni, akkor Messi tíz méterről gurított a bal alsó sarok mellé. Az ivószünet után viszont már nem hibázott a nyolcszoros aranylabdás futballista, Lisandro Martinez kiugratta Messit, aki egy remek átvételt követően négy méterről Vozinha felett emelt a kapuba. A góltól semmit sem változott a játék képe, többet volt a labda az argentinoknál, de ez helyzetekben nem nyilvánult meg, a zöld-fokiak pedig a kevés támadásukat igyekeztek lövéssel befejezni.

A hatodik labdarúgó-világbajnokságán szereplő Lionel Messi saját csúcsát továbbjavítva immár húsz góllal vezeti az örökranglistát.

A második félidőben még a kényelmes iramból is visszavett Argentína, látványosan csak a labdabirtoklásra és az eredmény tartására törekedett, ez pedig megbosszulta magát, mert a felbátorodó zöld-fokiak két kaput elkerülő lövés után előbb egy helyzetet puskáztak el - az argentin kapus védte Deroy Duarte próbálkozását -, majd egy szép támadás végén Duarte másodjára már egyenlített. Alig néhány perc múlva visszavehette volna a vezetést Argentína, csakhogy ezúttal Messi ziccerben nem tudott túljárni a vb egyik legnépszerűbb kapusa, Vozinha eszén. A cserék hatására a dél-amerikaiak az utolsó húsz percre ritmust váltottak, így sorra dolgozták ki a helyzeteket. Messi szabadrúgását Vozinha védte bravúrral, de a zöld-foki védők is többször mentettek önfeláldozó becsúszással kulcspillanatokban. A hajrában még egy Messi-szabadrúgás keltett veszélyt, Vozinha ezt is hárította, így nagy meglepetésre hosszabbításba torkollott a mérkőzés.

Úgy tűnt, Argentínának a ráadásban már nem kell izgulnia, mert rögtön az elején egy bal oldali szöglet után a hosszú oldalon helyezkedő Lisandro Martinez le is kezelhette a labdát, majd védhetetlenül a rövid felső sarokba bombázott. A világbajnok azonban megint megelégedett az egygólos előnnyel, ez pedig újfent nem bizonyult kifizetődőnek, ugyanis Lopes Cabral a bal oldalon előbb kicselezte MacAllistert, betört a büntetőterületre, majd hajszálpontosan a bal felső sarokba csavart. A torna egyik nagy esélyesének egy újabb szöglet hozta el a továbbjutást, amikor Romero fejese Borgesről pattant a zöld-foki kapuba. A hátralévő tíz percre beszorult Argentína, kapusának pedig kétszer is nagyot kellett védenie a hősiesen futballozó zöld-fokiak ellen, hogy csapata kínkeservesen továbbjusson a 16 közé.

Argentína a legjobb 16 között kedden Egyiptommal találkozik Atlantában.

Világbajnokság, nyolcaddöntőbe jutásért:

Argentína - Zöld-foki Köztársaság 3-2 (1-0, 1-1, 2-2)

Miami, Hard Rock Stadion, 64 478 néző, v.: Fischer (kanadai)

Gólszerző: Messi (29.), Li. Martinez (92.), Borges (111., öngól), illetve D. Duarte (59.), Lopes Cabral (103.)

Sárga lap: Montiel (115.), illetve Pina (68.)

Argentína

E. Martinez - Molina (Montiel, 104.), Romero, Li. Martinez, Medina (Tagliafico, 86.) - De Paul (Paredes, 84.), MacAllister, Fernandez, Almada (Gonzalez, 63.) - Messi, La. Martinez (Alvarez, 63.)

Zöld-foki Köztársaság

Vozinha - Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral - Pina (Benchimol, 100.) - Mendes (W. Semedo, 80.), L. Duarte (Monteiro, 67.), D. Duarte (Y. Semedo, 100.), Cabral (Varela, 80.) - Da Costa (Livramento, 67.)