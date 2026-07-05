Magyar Péter kinevette Gulyás Gergelyt, szerinte vicces, hogy a Fidesz elkezdett aggódni az alkotmányért

„Viccesen hangzik az aggódás az alkotmányozásból Szájer Józseffel viccet csináló Gulyás Gergely szájából” - írta válaszul a Fidesz-frakcióvezetőjének Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán szombat este.
A miniszterelnök a nyilvánosság előtt kezdte el találgatni, egészen pontosan mire gondolt a Fidesz frakcióvezetője azzal, hogy az Alaptörvény 17. módosítása az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti Magyarországon. „A bírói önigazgatás megerősítése? Az Alkotmánybíróság Fidesz által elvett jogköreinek visszaadása? Az alkotmánybírókra évtizedekig fennálló 70 éves korhatár visszahozása? Az orbáni gazdasági maffia ellen létrehozandó Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal? A jogállam leépítésében aktív szerepet vállaló és a pártállam kiépítésében részt vevő Orbán-báb leváltása? Vagy egy új, a teljes nemzet által közösen megalkotandó Alkotmány?” – firtatta. Maró gúnnyal jegyezte meg, örül, hogy annyira mégsem válságos a helyzet, hogy ráér hétfőre összehívni a Fidesz-frakciót.Gulyás Gergely szerint a demokrácia vége, az önkényuralom kezdete Magyarországon a 17. alkotmánymódosításMagyar Péter benyújtotta az Alaptörvény 17. módosítását, elfogadásával köztársasági elnökként vége Sulyok Tamásnak
Mint ismert, Magyar Péter szombaton jelentette be, hogy benyújtja az Alaptörvény újabb módosítását, 2012 óta már a tizenhetediket. Lényeget 12 pontban szedte össze.
1. 12 éves (vagy három ciklusos) Időkorlát az országgyűlési képviselőknek.
2. A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése.
3. Függetlenebb Alkotmánybíróság. 70 éves életkori határ bevezetése.
4. Erősebb bírói önigazgatás, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása.
5. Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása.
6. Kevesebb sarkalatos törvény.
7. Az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása.
8. A Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése.
9. A közpénz védelmének erősítése.
10. A vármegyék visszanevezése megyékre.
11. Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata.
12. Az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése. Egységes rendészeti igazgatás.