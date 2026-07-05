Magyar Péter kinevette Gulyás Gergelyt, szerinte vicces, hogy a Fidesz elkezdett aggódni az alkotmányért

alkotmánymódosítás;Gulyás Gergely;Magyar Péter;

2026-07-05 07:15:00 CEST

Annyira mégsem lehet válságos a helyzet, hiszen ráér hétfőre összehívni a Fidesz-frakciót.

„Viccesen hangzik az aggódás az alkotmányozásból Szájer Józseffel viccet csináló Gulyás Gergely szájából” - írta válaszul a Fidesz-frakcióvezetőjének Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán szombat este.

A miniszterelnök a nyilvánosság előtt kezdte el találgatni, egészen pontosan mire gondolt a Fidesz frakcióvezetője azzal, hogy az Alaptörvény 17. módosítása az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti Magyarországon. „A bírói önigazgatás megerősítése? Az Alkotmánybíróság Fidesz által elvett jogköreinek visszaadása? Az alkotmánybírókra évtizedekig fennálló 70 éves korhatár visszahozása? Az orbáni gazdasági maffia ellen létrehozandó Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal? A jogállam leépítésében aktív szerepet vállaló és a pártállam kiépítésében részt vevő Orbán-báb leváltása? Vagy egy új, a teljes nemzet által közösen megalkotandó Alkotmány?” – firtatta. Maró gúnnyal jegyezte meg, örül, hogy annyira mégsem válságos a helyzet, hogy ráér hétfőre összehívni a Fidesz-frakciót.

Mint ismert, Magyar Péter szombaton jelentette be, hogy benyújtja az Alaptörvény újabb módosítását, 2012 óta már a tizenhetediket. Lényeget 12 pontban szedte össze.