Gulyás Gergely szerint a demokrácia vége, az önkényuralom kezdete Magyarországon a 17. alkotmánymódosítás

rendszerváltás;Gulyás Gergely;jogállamiság;Alaptörvény-módosítás;válaszlépések;Magyar Péter;

2026-07-04 19:17:00 CEST

Az ellenzéki Fidesz frakcióvezetője alkotmányos válsághelyzetet emleget, és válaszlépéseket helyezett kilátásba. A volt kormánypárti politikust az Alkotmány csaknem másfél évtizeddel ezelőtti lecserélése, a jogállamiság folyamatos lebontása nem zavarta.

A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon. Politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt. Lefejezik az Alkotmánybíróságot. Korlátozzák a demokratikus választást, a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon – kongatta a vészharangot Facebook-oldalán Gulyás Gergely. A fideszes frakcióvezető így reagált Magyar Péter miniszterelnök szombati bejelentésére az Alaptörvény 17. módosításának benyújtásáról.

Mindez nem egyszerű határátlépés. Ha ezt meg lehet tenni az államfővel, az Alkotmánybírósággal, a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon – fakadt ki az április 12-i országgyűlési választáson megbukott Orbán-korszak utolsó két ciklusának Miniszterelnökséget vezető minisztere.

„A rendszerváltoztatás óta ez a tizedik parlamenti ciklus és hatodszor van kétharmados felhatalmazása a kormánynak. Eddig azonban senki meg sem kísérelte sem a köztársasági elnöknek, sem alkotmánybíráknak, sem az alkotmánybíróság elnökének eltávolítását. Senki meg sem kísérelte kizárni az ellenzéket a demokratikus politikai versenyből” – írta Gulyás Gergely, jótékony homályban hagyva, hogy az ő minisztersége alatt az Orbán-kormány és fideszes többség hogyan lehetetlenítette el és próbálta meg kizárni az akkori ellenzéket kizárni a demokratikus politikai versenyből.

Ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége. A Fidesz-frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válaszlehetőségekről – tette hozzá Gulyás Gergely.