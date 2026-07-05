Orbán Viktor szerint a Tisza-kormány az önkényuralom felé tart, de ő ezt nem akarja hagyni

Orbán Viktor;Áder János;önkényuralom;Tisza-kormány;

2026-07-05 08:05:00 CEST

Az exkormányfő megvédte párttársát, Áder János volt köztársasági elnököt Magyar Pétertől.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, korábbi miniszterelnök szerint az önkényuralom felé tart a Tisza-kormány.

Az ellenzéki politikus szombaton a Facebook-oldalán azt írta, „Áder János kiállt a jogállamiság mellett, higgadtan, észérvekkel”, amire azonban „agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés” volt a válasz. „Egyenes út az önkényuralom felé. Itt tart a Tisza-kormány. Ne hagyjuk!" - tette hozzá.

Áder János volt köztársasági elnök július 2-án a közmédia Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastjéban alkotmányellenesnek nevezte Sulyok Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását. Magyar Péter miniszterelnök erre reagálva „közpénzhorgásznak” nevezte Áder Jánost, a kétfarkúak egyik korábbi drónfelvételét használva bemutatta a 720 négyzetméteres luxusvilláját és felhívta a figyelmet arra is, hogy a volt köztársasági elnök „közpénznyelő” alapítványa eddig 18,3 milliárd forint közpénzt kapott.