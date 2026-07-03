Magyar Péter bemutatta a bizonyítékokra vágyó Áder János szerény 720 négyzetméteres luxusvilláját

Áder János;ingatlanok;közpénzek;milliárdok;Magyar Péter;

2026-07-03 20:33:00 CEST

Ez mind semmi, a miniszterelnök a drónvideó közzététele mellett felsorolta, hogy a volt államfő és alapítványa csak úgy vonzza a közpénzmilliárdokat.

„A közpénzhorgász Áder János bizonyítékokat követel. Íme az első. Ebben a szerény 720 négyzetméteres, adófizetői pénzen felhúzott villában húzza meg magát a jogállamért aggódó egykori köztársasági elnök, miközben van kettő saját rózsadombi ingatlana is. A villa felújításakor, még a zöldterület maximális beépíthetőségét is megemelték a környezetért oly nagyon aggódó Áder János kérésére” – írta péntek délutáni Facebook-posztjában Magyar Péter. A kormányfő drónvideóban mutatta be az exállamfői luxust kívülről.

A miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy a Fidesz egykori alelnökének rezsijére 21 millió forintot költenek évente az adófizetők. Ezenkívül jár neki házi alkalmazott, gépkocsi, sofőr, titkárság és havi hatmillió forint. „Ha gondolja elnök úr, megmutathatja belülről is a házat, hogy lássák a magyarok, hogy mire költöttek. Vagy a Kék Bolygó Alapítványának a milliárdos pasaréti villáját, amit szintén a magyarok fizetnek. Ahogy a milliós kuratóriumi díjakat a fideszes politikusoknak. Ez még csak a történet eleje” – fűzte hozzá Magyar Péter. Utóiratként megjegyezte: „Ha csöndben maradtál volna, bölcs maradtál volna”.

A miniszterelnök és a volt köztársasági elnök egyre éleződő konfliktusáról lapunk is beszámolt. Áder János ugyanis a közmédia podcastjának csütörtök reggel közzétett epizódjában alkotmányellenesnek nevezte Sulyok Tamás és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását. Áder János szerint alkotmányos puccsnak, közjogi szőnyegbombázásnak, hideg polgárháború kezdetének vagy egy orwelli világ megérkezésének is nevezhető a jelenlegi államfő eltávolítását övező helyzet.

Magyar Péter sem volt rest: szavai hiteltelenek, nevetségesek és senkit nem érdekelnek – jelentette ki a kormányfő a csütörtöki kormányszóvivői sajtótájékoztatón Áder Jánosról. Továbbá megjegyezte, a Kék Bolygó Alapítványból évek óta lapátolták ki a közpénzt, miközben a volt államfő hatmilliós havi juttatásban részesül, felújították villáját, sofőr és komornyik jár neki. Az egykori köztársasági elnök zokon vette, hogy Magyar Péter pénzszivattyúnak nevezte az alapítványát, bizonyítékokat vagy bocsánatkérést vár tőle hétfőig.