Szétrúgott fej és lábszár

korrupció;Fidesz;Szijjártó Péter;Fidesz-KDNP;Fidesz-kormány;magánrepülő;magánrepülőgép;

2026-07-06 06:00:00 CEST

A főszerkesztőm megkért, hogy írjak 3000 leütés terjedelemben publicisztikát arról a hírről, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter négy éve alatt közel ötmilliárd (egész pontosan „csak” 4,9 milliárd) forintos összegben bérelt magánrepülőgépet a különböző útjaihaz. Igazából sok véleményem nincs a hírről. Kicsit úgy vagyok ezzel, mint a kick-box edzésen felaprított és megedződött harcosok, akiknek tudatosan rúgnak rá edzésenként több százszor a lábszárukra, hogy idővel már ne érezzék a csípő fájdalmat, csak valami távoli suttogást a fájdalomról.

Azért hozom fel ezt a párhuzamot, mert

Szijjártó repüléseiről sokkal inkább a szellemileg és erkölcsileg leszedált fideszes választók jutottak eszembe, mint a korrupció.

Orbán Viktor után ugyanis a fideszes univerzumban Szijjártó Péter a második legkedveltebb szuperhős. Valamiért őt tartják Magyarország valaha volt legjobb külügyminiszterének, sőt a világelitbe is befér náluk.

Nem tudom milyen szakmai alapokra helyezték ezt a véleményt olyan emberek, akik nem járnak külföldre, nem olvasnak külföldi sajtót és egy ázsiai vendégmunkástól is megijednek a városszéli Tescoban. Mindenesetre ő a valaha volt legjobb külügyminiszter. Szerintük. Gróf Andrássy Gyula, „a szép akasztott férfi”, aki Bismarck mellett helyet kapott Anton von Werner berlini kongresszusról festett képén, nos ő maximum csak második lehet Szijjártó mögött, aki viszont résmentes felférne egy Mezőkövesd-Zsóry csapatfotóra.

Ami pedig az esztétikai ízlésen is túlmutat, az a továbbra is fennálló politikai tribalizmus itt e lángoktól öleltben.

A fidesz szavazók számára a korrupció nem valami papírokkal, fényképekkel, tárgyi bizonyítékokkal alátámasztható elherdálása az adóforintoknak és közvagyonnak, hanem egy obskúrus ellenzéki (pardon kormánypárti) átok, amely a fideszes Igazság Ligája hőseit igyekszik lerántani az ő szintjükre.

Magyar Péter hivatalosan is átvette Gyurcsány Ferenc helyét a patás ördög szerepében, ő a poloska, a feleségét lehallgató, az országot kiárusító, a komisz, az áruló, a kis magyar Antikrisztus. Attól, hogy Szijjártó Péter állandó tábort létesített Szergej Lavrov orosz külügyminiszter segge partján, hogy az uniós külügyminiszteri tanács üléseiről kiszaladgált telefonálni a Kremlbe, hogy korábban még a Barátságért érdemrendet is megkapta a moszkvai barátaitól, meg sem rezdült a hithű fideszes szavazók arcizma.

Sőt, én még emlékeszem olyan feliratra, hogy a galambősz tüntetők a „Roszatom=Jó atom” feliratú transzparenssel tüntettek az Andrássy úton, miután ki tudja már miért, Oroszországot kritika érte az EU-ból és a hazai nyugatpárti ellenzékből. Arról az orosz politikai kultúráról van szó, amely 1849-ben és 1956-ban is eltaposta a magyar szabadság ügyét, amelyik most éppen Ukrajnát lövi már négy éve, és amelyet az ukránok lassan a Kreml falához szögeznek a rettegett drónflottájukkal.

Egy fideszes hölgy foglalta össze egyetlen mondatban a Fideszes tálib létfilozófiát: boldog vagyok, mert Orbán Viktor azt mondta. Pont emiatt vár rájuk először az eldékásodás, majd a totális kihalás evolúciós csapdája.