Véget ért a SopronFest, de évről évre egyre nagyobbat szól

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2026-07-05 15:59:00 CEST

Ez a fesztivál már jóval több, mint esti koncertek sora.

Lezárult a 2026-os SopronFest, amely idén is megtöltötte élettel nemcsak a Lővéreket, hanem egész Sopront. A fesztivál utolsó napján, a többi között a Wellhello, a Halott Pénz, Pogány Induló, Mehringer és Sisi gondoskodott arról, hogy a közönség méltóképpen búcsúztassa az idei fesztivált. A nagyszínpadon a klasszikus kedvencek és a mai generáció legnépszerűbb előadói egymás mellett kaptak helyet, így minden korosztály találhatott magának emlékezetes élményt.

A SopronFest azonban jóval több, mint esti koncertek sora. Már a napközben is pezsgő kulturális élet várta a látogatókat szerte a városban. A Kultúrpresszóban például Filippov Gábor beszélgetését kísérte nagy érdeklődés, ahol mérsékelten, de a kormányváltás és az elszámoltatás kérdése is szóba került.

A SopronFest évről évre egyre nagyobbat szól. Nemcsak a fellépők névsora bővül, hanem az egész várost átszövő programkínálat is, amely különleges hangulatot teremt. Kevés hazai fesztivál mondhatja el magáról, hogy a koncertek mellett ennyire erősen épít a kultúrára, a gasztronómiára és a közösségi élményekre.

Ha valamiért érdemes hosszú órákat utazni egy nyári hétvégén, akkor a SopronFest biztosan ilyen.