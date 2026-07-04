Negyedik alkalommal dübörög a SopronFest, a mocskosfideszezés idén már elmaradt

Carson Coma;Azahriah;Beton.Hofi;SopronFest;2026;Mocskos Fidesz!;

2026-07-04 14:53:00 CEST

A telt házas koncertek azonban nem.

Idén negyedik alkalommal rendezik meg a SopronFestet, amely a fellépők névsorával ezúttal sem okozott csalódást a fesztiválozóknak.A csütörtöki napon a nagyszínpadon a Hősök, a Valmar és a Bagossy Brothers Company lépett fel, az estét pedig Dzsúdló zárta hatalmas közönség előtt.

Az Ó, Barátom Színpad is emlékezetes élményeket tartogatott: Manuel, valamint a Kispál és a Borz gondoskodott a hangulatról. Az ikonikus zenekar – bár kisebb-nagyobb szünetekkel – immár közel harminc éve játssza ismert klasszikusait.

A nap talán legemlékezetesebb koncertjét azonban a Carson Coma adta. A zenekar előadta legújabb dalát, a Pesti bárdokat, amelynek szövegében Krúbi, Dzsúdló, Pogány Induló, 6363, Bongor, Saiid, valamint Szabó Zsófi, Mága Zoltán, Dopeman, Jaber, Pataky Attila, Curtis, Hajdú Péter és Ördög Nóra neve is elhangzik. A közönség már most úgy énekelte a számot, mintha évek óta a zenekar repertoárjának része lenne.

A pénteki nap is kiváló hangulatban telt. A fesztiválozókat többek között az Irie Maffia, a Parno Graszt, a Bëlga, a Blahalouisiana, Beton.Hofi és Azahriah szórakoztatta.

Utóbbi két előadó koncertjén azonban egy érdekes változás is megfigyelhető volt. Az elmúlt két évben számos koncert és fesztivál visszatérő eleme volt, hogy a közönség a dalok közötti szünetekben a „Mocskos Fidesz!” rigmust skandálta. Ez szinte minden nagyobb fesztiválon felcsendült. Idén azonban – a megváltozott politikai helyzetet tükrözve – ez a jelenség teljesen elmaradt.

A SopronFest szombaton is erős programmal zárul. A nagyszínpadon többek között a Wellhello, Pogány Induló, LL Junior, Mehringer és a soproni fesztiválok kihagyhatatlan klasszikusának számító Halott Pénz lép színpadra, így a zárónap is méltó befejezése lehet az idei rendezvénynek.