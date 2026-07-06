Vízparti emlékek és üres medencék – Nyári élmények a Hegyvidék Galériában

képzőművészet;kiállítás;szobrászat;Hegyvidék Galéria;

2026-07-06 09:57:00 CEST

A vízpart, a strand és a nyári emlékek világa elevenedik meg a Hegyvidék Galéria Vízállásjelentés című kiállításán. Hardi Ágnes, Németh Marcell és Varga Dóra szobrászművészek alkotásai azokat a tereket és tárgyakat ábrázolják, amelyek a pihenéshez, a fürdőzéshez és a közös nyári élményekhez kapcsolódnak.

„Ha végre itt a nyár, és meleg az idő, az ember strandra jár, mert arra van idő” – dúdolhatjuk a sokak által ismert és kedves dalocskát. Mi most nem fogunk strandolni, inkább megnézzük a Hegyvidék Galéria új tárlatát. Főszereplői: Hardi Ágnes, Németh Marcell és Varga Dóra szobrászművészek, akiknek alkotásai felidézik a vízparti nyaralás önfeledt hangulatát, és nosztalgikus érzéssel tölthetik el a látogatókat.

Hardi, Németh és Varga művei a vízhez kapcsolódó személyes és kollektív viszonyunkat vizsgálják. A Vízállásjelentés című tárlat olyan műveket és installációkat mutat be, amelyek a vízpart, a fürdőzés, a strand és a medencék világából merítenek inspirációt, miközben a pihenés, az emlékezés és az ember által alakított táj kérdéseit is felvetik. A kiállítás alapvető motívuma a víz, amely egyszerre jelenik meg határfelületként és találkozási pontként, valamint olyan természeti és kulturális közegként, amely köré közösségi élmények, nyári emlékek és személyes történetek szerveződnek.

Az alkotók nem a víz közvetlen ábrázolására törekednek. Céljuk, hogy a közeget körülvevő épített és tárgyi környezetet emeljék ki.

A július 2-i megnyitón népes tömeg gyűlt össze: ismeretlenek és ismerősök egyaránt. Kallós Judit művészettörténész, művészeti vezető és Szabó Annamária kiállítás- és programszervező asszisztens gondoskodott a hűsítőről és a jó hangulatról. A vernisszázst zene kísérte, a térben napozóágyak, csíkos, mintás törülközők idézték meg a strand világát. Bár a meghívó strandos kiegészítőket ajánlott dress code-ként, kevesen vették a poént.

Hardi Ágnes kiüresített medencéi

A Képzőművészeti Egyetem szobrászművész szakán diplomázott Hardi Ágnes mesterei Sass Valéria és Szabó Ádám voltak. A térrel és az építészeti környezettel foglalkozó alkotó reliefeket, kisplasztikákat és helyspecifikus installációkat egyaránt készít.

A kiállítótérben helyet kapott minimalista, expresszív reliefek közül kiemelendő az akrilgyantából megalkotott Merülőmedence (2025) és Ráckevei stég (2025). Előbbin egy olyan miniatűr medencét látunk, amelyet fehér csempék közé applikált Hardi. Lépcső vezet le az úszásra, lubickolásra nem alkalmas fürdőbe, amelyben egy teremtett lélek sem mártózik meg. Utóbbin már csak vörösben, kékben „izzó” csempelapok emlékeztetnek a víz közelségére, egy medence fenekére vagy taposóra.

Így, bár felidéződik egy strand vagy uszoda lármája, a víz élménye, mégis a hiányuk lesz erősebb.

Ettől válnak elidegenítetté, magányossá műalkotásai, strukturális, geometrikus plasztikái.

Németh Marcell stégjei

A Kő Pál osztályába járt Németh Marcell így vall művészi céljairól:

„Domborműveim kiüresedett tereket, tájakat dolgoznak fel, melyekben az emberi kéz alkotta világkép jelenik meg. Megfosztom a tereket a részletektől, és a lényeget koncentrálom a lemezbe.”

Ezúttal több, a térbeliség érzetét keltő stégmotívumot használ fel (Víz felől I., 2022; Vízről II., 2022; Nyár csapda vázlat ¾, 2024). Számomra legérdekesebb ezek közül a festett acélból és fából létrehozott Stég IV. (2021). A napozásra, olvasásra, horgászásra alkalmas építmény természetesen üres, nem veszi körbe víz. Németh szerkezete a víz és a szárazföld közötti kapcsolat szimbóluma, egyben az emberi jelenlét és a természet viszonyáé is.

Varga Dóra optikai játéka

Varga Dóra munkásságában térbeli viszonyokat vizsgál. Hardi Ágneshez hasonlóan tőle is medenceobjektumokat láthatunk, ám egészen más megközelítésben. Kockákba zárt medencéi érzékien esztétikusak. A szilárd anyagban egyszer csak megjelenik a mozgás, megcsillan a fény, az objektumok életre kelnek. Legszebb példája ennek a ragasztott, festett, polírozott üvegből készült Concerned (2025), de a Turning Point III. (2026) is látványos. A víz felszínén megjelenő optikai hatást idézik falra applikált plasztikái és objektjei.

Három, szobrászatában eltérő alkotó pályájába nyerünk bepillantást a tárlaton, amelynek közös kiindulópontja a víz és a hozzá köthető élmények, tapasztalások. A látványos, dekoratív alkotásokat bemutató, ugyanakkor meditatív kiállítás könnyed kikapcsolódás. Nem bonyolult, de elgondolkodtató. Menjünk el rá, merüljünk alá!

Infó: Vízállásjelentés – Hardi Ágnes, Németh Marcell és Varga Dóra szobrászművész kiállítása. Hegyvidék Galéria. Nyitva: július 25-ig.