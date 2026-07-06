Abszolúte van igény Magyarországon kulturális műsorokra, az MTVA csak két dolgot ejtett: a valóságot és a fiatalokat

Nagy Feró;Magyar Rádió;Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság;közmédia;Beton.Hofi;Tarr Zoltán;Horváth P. András;

2026-07-06 05:50:00 CEST

Ha a Tisza-kormány megreformálná a közmédiát, a kulturális műsorkínálat megújításához többek között egy dologra lesz szüksége: egy maréknyi valóságra.

Horváth P. Andrást választotta meg az Országgyűlés művelődési bizottsága a közmédia átmeneti vezetőjének a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. élén. A megbízás átmeneti, csupán addig tart majd, amíg új vezetőt választ a Független Közmédia Testület. A jogászt információink szerint tiszás körökben régóta ismerik, a kezdetektől fogva együtt dolgozik Magyar Péter pártjával. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter az utóbbi időben egyértelművé tette, a közmédiának visszaadnák a köz javát valóban szolgáló szerepét, ehhez pedig nemcsak társadalmi és szakmai párbeszédet folytatnak arról, milyen közmédiát akarnak a magyar emberek, hanem egy alapos átvilágításra is sor kerül.

Utóbbi feladatot irányítja majd Horváth P. András, akinek ugyan nincs közmédiás tapasztalata , de jogászként annál több, hiszen saját ügyvédi irodát tart fenn.

Egy ilyen politikai környezetben mondhatni jó érzékkel látott napvilágot a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság megbízásából készült kutatás, amely rávilágított: jelentős a társadalmi igény a kulturális tartalmakra. A közönség, ha nem is követi rendszeresen a kínálatot, elvárja a médiától, hogy legalább a lehetősége meglegyen rá – derült ki a felmérésből.

A választékkal kapcsolatban meg, hogy hogy állunk, egészen vegyesek az eredmények: valójában nem túl jól, nem túl rosszul. Szemléletes például, hogy küzdelmesen, de van több irodalmi és képzőművészeti nyomtatott folyóirat is, addig

a legnépszerűbb online felületeken a kulturális tartalom aránya nem éri el a 10 százalékot sem a megjelent cikkek számához képest.

(A kutatás különbséget tesz többek között a kulturális hírekkel, eseménybeszámolókkal és a specifikus műfajokban – például a könyvrecenzió – cikkek között. Mivel a fiatalok többsége (a felmérés szerint 29 éves korig) elsősorban a közösségi médiában fogyasztja ezeket a tartalmakat így ez az arány különösen szemet szúr. Főleg, hogy például a közmédia az elmúlt bő egy évtizedben nem igazán foglalkozott ezzel a trenddel, csak hagyta, hogy a tinédzserek és fiatal felnőttek eltűnjenek a látóteréből. Ebben nyilván nem vált javára az sem, hogy önként ásott szakadékot a valódi magyar zenei élet és az általa kreált alternatív valóság között.

Így eshetett meg, hogy inkább jutott műsoridőhöz Nagy Feró az egyik legfontosabb zenei-kulturális műsorban, az Esti Kornélban, minthogy a manapság valóban népszerű előadóknak nagyobb teret engedtek volna a szerkesztők. Vagy így fordulhatott elő, hogy Beton.Hofi Bagira című dal „Anyámnak írok sms-t és az Orbán les.” sorának második felét elnémította a koncertfelvételt közvetítő M2 Petőfi TV 2023-ban.

Beszédes továbbá, hogy április 13-án, a választások másnapján az Esti Kornél műsorvezetői rögtön lapot húztak 19-re és jelezték, „új fejezet kezdődik”: sokkal szélesebb körben mutatnak majd be többek között zenészeket, előadóművészeket. A közmédia amennyire láthatólag egy jó ideje elengedte a fiatalok kezét (megszüntette két kifejezetten népszerű műsorát is: 2012-ben az MR2 Akusztikot eredeti formájában, 2015-ben pedig az Időfutárt nevű rádiójátékot), annál fontosabb szerephez jutott a 40 éves kor felettiek körében.

A kutatás szerint az idősebb korosztály kifejezetten sokat vár, ha a közmédia kultúraközvetítő szerepéről van szó.

2010-ben viszont, mikor az Orbán-kormány egy ernyő alá vonta a köztelevíziós és rádió csatornákat is azzal a céllal, hogy az majd a törvény szavaival élve „a lehető legtöbb társadalmi réteghez és kulturálisan elkülönülő csoporthoz” szólhasson, valószínűleg nem ekkora árkok kiásásában volt érdekelt. Voltak ugyan irodalmi magazinok, klasszikus zenei közvetítések, koncertközvetítések (többek között az A38-ról és a Müpából is), balett- és színház közvetítések és voltak népművészeti, hagyományőrző, sőt, egyházi kulturális tartalmak is. Aztán a centralizáció kiteljesedésével mindezek egyik elsődleges csatornája az M5 lett, a rádióban pedig külön helyet kapott a klasszikus és kortárs komolyzene (Bartók Rádió) és a könnyűzene (Petőfi Rádió). Akárhogy is, a jövőben nem lesz elég, hogy a MédiaKlikkel felismerte, a streamingszolgáltatók mellett kell labdába rúgnia, érdemes lesz figyelembe vennie, hogy a kulturális tartalomfogyasztást meglehetősen uralják a populáris műfajok: a megkérdezettek túlnyomó többségben (83 százalék) szórakozásból és mondhatni másodsorban (54 százalékuk) ismeretszerzésből követi ezeket a tartalmakat.