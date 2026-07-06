Norvégia jutott a futball-világbajnokság negyeddöntőjébe, Erling Haaland 12 perc alatt elintézte Brazíliát

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2026-07-06 00:18:00 CEST

A norvég válogatott Erling Haaland duplájával 2-1-re legyőzte a brazil csapatot vasárnap a labdarúgó-világbajnokság New Yorkban rendezett nyolcaddöntőjében.

A Manchester City sztárja a 79. percben fejjel szerzett vezetést, majd a rendes játékidő utolsó percében egy 17 méteres lövéssel megduplázta az előnyt, így a hetedik találatával utolérte a góllövőlista élén az argentin Lionel Messit és a francia Kylian Mbappét. A végeredményt a hosszabbítás tizedik percében Neymar állította be büntetőből.

Az öt végső diadalukkal rekorder és 1990 óta először a 16 között búcsúzó, amúgy ötszörös világbajnok brazilok történetük során továbbra is nyeretlenek a norvégokkal szemben, ötödik meccsükön két döntetlen mellett harmadszor kaptak ki.

A történetük során először negyeddöntős skandinávok a nyolc között szombaton az angol-mexikói párharc győztesével találkoznak Miamiban.