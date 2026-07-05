Tízezrek ünnepelték a futball-világbajnokságról hazatérő játékosokat a Zöld-foki-szigeteken

ünneplés;Zöld-foki Köztársaság;futball-vb 2026;

2026-07-05 19:55:00 CEST

Tíz percre voltak attól, hogy tizenegyespárbajt vívjanak Argentínával.

Több tízezer szurkoló fogadta a Zöld-foki-szigetek labdarúgó-válogatottját az ország fővárosában, Praiában, miután a csapat történelmi szereplése után búcsúzott a 2026-os futball-világbajnokságtól - írja a BBC.

A csapat vasárnap érkezett haza a fővárosba, azt követően, hogy Argentína ellen 3-2-es vereséget szenvedett a legjobb 32 között. A mérkőzésen Lionel Messi szerzett vezetést, ám az afrikai gárda később egyenlített, így 1-1-gyel hosszabbítás következett. Ezután ismét az argentinok vezettek, Sidny Lopes Cabral újra egyenlített, végül Cristian Romero fejesénél Diney Borgesról pattant be a labda, ezzel Argentína jutott tovább.

A repülőtér környékén dobokkal, tánccal, skandálással és zászlókkal ünnepelték a játékosokat.

A kapus Vozinha, teljes nevén Josimar José Évora Dias, azt mondta a BBC-nek, nagy pillanat számukra, hogy a saját szurkolóikkal lehetnek. Úgy fogalmazott: többet akartak elérni, de nem jutottak tovább, most pedig élvezik a pillanatot és együtt ünnepelnek az embereikkel.

A hazatérés egybeesett a Zöld-foki-szigetek függetlenségének napjával. Az országban a portugál gyarmati uralom végének 51 éves évfordulóját ünneplik. A válogatott a világranglista 67. helyezettjeként érkezett a tornára, a csoportkörben három döntetlent játszott, köztük egy 0-0-t az Európa-bajnok Spanyolország ellen.

A szövetségi kapitány, Pedro Leitão Brito, akit Bubistaként is ismernek, büszke volt a csapatra, amely tíz percre volt attól, hogy büntetőpárbajt vívjon Argentína ellen. Azt mondta, megmutatták, hogy kis országként is képesek a világ legjobb csapatai ellen játszani, ami büszkeségre ad okot.