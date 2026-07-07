Európa lángokban: pusztító tűzvészek fenyegetik a kontinens déli és nyugati országait

Görögország;Franciaország;Portugália;hőség;szárazság;tűzvész;

2026-07-07 05:55:00 CEST

A Földközi-tenger medencéjében tomboló hőség és az erős szél miatt egyszerre több országban alakultak ki katasztrofális tűzvészek, amelyek lakott területeket, turisztikai központokat és gazdasági létesítményeket veszélyeztetnek Dél- és Nyugat-Európában, miközben újabb hőhullám nehezíti a védekezést.

A rendkívüli nyári hőség és a kiszáradt vegetáció kombinációja menetrendszerűen hozta el a katasztrófahelyzetet Európa déli és nyugati országaiban, ahol a hétvégén több száz helyszínen csaptak fel a lángok. A tűzoltóknak és a mentőcsapatoknak egyszerre kell megküzdeniük a lakóövezeteket fenyegető lángokkal, az ipari létesítményekből származó mérgező füsttel és a tömeges evakuálások logisztikai kihívásaival.

Görögországban, Franciaországban, Spanyolországban és Portugáliában a hatóságok a legmagasabb fokú riasztásokat léptették életbe, miközben a meteorológiai előrejelzések a következő napokra is negyven Celsius-fok feletti hőmérsékletet és erős széllökéseket jósolnak, ami tovább nehezíti a védekezést.

Görögország északi részén, a jelentős turisztikai központnak számító Szaloniki közvetlen közelében rendkívül súlyos helyzet alakult ki, amikor egy ipari övezetben fekvő újrahasznosító üzemben és egy textilgyárban keletkezett tűz. A lángok gyorsan átterjedtek a környező épületekre, és hatalmas, sűrű fekete füstfelhőbe borították a hétszázezres lakosságú nagyvárost és annak vonzáskörzetét. A hatóságok azonnal felszólították a lakosságot, hogy a mérgező gázok miatt tartsák zárva az ablakokat, és maradjanak a zárt terekben.

A helyzet komolyságát mutatta, hogy a tűz gyorsan megközelítette Oreokasztro előváros lakóházait, ami miatt azonnali evakuálást rendeltek el a veszélyeztetett negyedekben.

A kimenekítési munkálatok során egy hosszú távú ápolást nyújtó egészségügyi intézményből százötvenegy beteget kellett biztonságos kórházakba szállítani a füstmérgezés elkerülése érdekében.

A szaloniki tűz fészkénél több mint százötven tűzoltó dolgozott ötvenkettő járművel, munkájukat pedig két speciális oltórepülőgép és két helikopter támogatta a levegőből. A nyomozó hatóságok gyors intézkedésének eredményeként vasárnap már bíróság elé is állítottak egy idős férfit, akit a Szaloniki melletti tűz gondatlan vagy szándékos okozásával gyanúsítanak.

A görög tűzoltóság hivatalos jelentése szerint mindössze huszonnégy óra leforgása alatt hatvan új tűzfészek keletkezett az országban, bár ezek jelentős részét a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült még azelőtt elfojtani, hogy nagyobb területre szétterjedtek volna.

A görög polgári védelem a második legmagasabb fokozatú, nagyon magas erdőtűz-veszélyre figyelmeztető jelzést tartja érvényben az athéni agglomerációra, Kréta szigetére, valamint a török partok közelében fekvő Khiosz és Szamosz szigeteire, ahol a viharos erejű szél bármelyik pillanatban újabb katasztrófát idézhet elő.

Ezzel párhuzamosan Franciaország délnyugati részén, a Keleti-Pyrenées megyében is drámai módon alakultak a hétvégi események.

Trevillach község közelében, a spanyol határ melletti hegyvidéki területen csaknem ezer hektárnyi erdő és aljnövényzet vált a lángok martalékává. A szombat este keletkezett tüzet több mint ötszáznyolcvan tűzoltó próbálta megfékezni Perpignan várostól harmincöt kilométerre nyugatra, miközben a prefektúra vasárnap este elrendelte mintegy ötezer ember kimenekítését a hegyvidéki masszívum érintett településeiről.

A helyzetet tovább bonyolítja, a közeledő lángok közvetlenül veszélyeztetik a Tour de France kerékpáros körverseny harmadik szakaszának útvonalát, ami a rendezőket és a biztonsági szerveket is rendkívüli intézkedésekre kényszeríti. Franciaország délkeleti részén egy másik, lakatlan területen pusztító erdőtűzről is jelentést tettek a hatóságok, ott nagyjából háromszáz hektáron ég a növényzet.

Az Ibériai-félszigeten Spanyolország és Portugália szintén a lángokkal és a brutális hőhullámmal küzd. A spanyolországi Costa Brava turisztikai régió közelében a tűzoltóknak sikerült nagyrészt ellenőrzés alá vonniuk azt az erdőtüzet, amely egy természetvédelmi területen több mint kétezer-kétszáz hektárnyi vegetációt pusztított el.

Portugáliában hat régióra adtak ki harmadfokú hőségriadót a negyven Celsius-fokot meghaladó csúcshőmérsékletek miatt, amelyek a szárazsággal párosulva állandó készültséget követelnek meg a mentőcsapatoktól.

A hatóságok szerint a dél-európai régióban tapasztalható szokatlanul korai és intenzív tűzhullám egyértelműen jelzi a klímaváltozás hatásainak felerősödését, ami a jövőben a védekezési stratégiák teljes újragondolását igényli a kontinens országaiban.

A görög polgári védelem és a francia katasztrófavédelem szakemberei egyetértenek abban, hogy a hagyományos földi oltási módszerek a megváltozott időjárási körülmények között már nem elegendőek, a légi oltókapacitások nemzetközi koordinációjára van szükség. Az Európai Unió tagállamai a veszélyeztetett övezetekben megerősítették a készenlétet, és szükség esetén készek egymás segítségére sietni a rescEU program keretében biztosított repülőgépekkel. A turisztikai főszezon kezdetén a katasztrófák a gazdasági stabilitást és a külföldi látogatók biztonságát is közvetlenül veszélyeztetik, ami miatt a megelőzésre és a szigorúbb hatósági szankciókra a korábbiaknál sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a mediterrán államokban.

A görögországi helyzet és a polgári védelmi szintek A görög hatóságok öt fokozatú skálán határozzák meg a tűzveszélyességi szinteket, amelyek közül a négyes fokozat jelent szigorú riasztást. A „nagyon magas” kockázati besorolás esetén automatikusan életbe lépnek bizonyos korlátozások, amelyek magukban foglalják a mezőgazdasági égetési munkák teljes tilalmát, az erdős területekre való belépés korlátozását, valamint a katonai és rendőri járőrök fokozott jelenlétét a gyújtogatók kiszűrésére. A Szaloniki környéki ipari tüzek rávilágítottak arra, hogy az erdőtüzek mellett a sűrűn lakott és iparosodott övezetek is sérülékenyek, mivel a gyárakban tárolt vegyi anyagok és műanyagok égése során keletkező gázok közvetlen egészségügyi kockázatot jelentenek a lakosságra.