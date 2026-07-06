Jön az ankarai NATO-csúcs, az autokrata Erdoğan-rezsim provokációk hosszú sora után tündökölhet újra

NATO-főtitkár;Törökország;Recep Tayyip Erdogan;Anders Fogh Rasmussen;Ankara;Mark Rutte;NATO-csúcs;amerikai vadászgépek;

2026-07-06 12:05:00 CEST

Törökország az észak-atlanti szövetség korábbi fenegyereke látja vendégül a NATO állam- és kormányfőit. Eközben az Egyesült Államok F-35-ösökkel kecsegteti Ankarát. A hétfőn kezdődő csúcstalálkozó bizonyítja, hogy a katonai és geopolitikai súlyponteltolódás felértékelte a török szerepet a védelmi tömbben.

Mark Rutte NATO-főtitkár lelkesen nyilatkozott május végén a július 7-8-i ankarai csúcstalálkozóról. Kijelentette, hogy Törökország látványos bemutatót fog tartani. A török hadiipart is dicsérte, amelyet rendkívül fontosnak és igazi mintaértékűnek nevezett. Rutte szavait kitörő örömmel fogadta az ankarai kormány, mert a találkozó hatalmas stratégiai és szimbolikus jelentőségű az ország számára.

A régóta zavart keltő tagállam most a szövetség legfontosabb éves rendezvényét rendezi, mégpedig Recep Tayyip Erdogan saját maga építtette elnöki palotájában. Ez önmagában győzelemnek számít az államfő számára.

Huszonkét év telt el azóta, hogy Törökország 1952-es csatlakozása óta először és mindeddig egyedüli alkalommal NATO-csúcstalálkozót rendezett. Ezután Erdogan éveken át hiába próbálkozott egy újabb ilyen esemény megszervezésével.

A szövetséges államok megtagadták tőle ezt a kívánságot, mert egyikük sem akart olyan kormány vendégeként megjelenni, amely egyre autokratikusabb módon működött. Ezzel párhuzamosan Törökország rendszeresen blokkolt döntéseket vagy önálló politikai lépésekkel keresztezte az észak-atlanti szövetség működését.

A provokációk listája hosszú. Törökország 2009-ben ellenállt a dán Anders Fogh Rasmussen NATO-főtitkárrá választásának, mert egy dán lap Mohamed-karikatúrákat közölt. A törökök blokkolták Kelet-Európa védelmi terveit, valamint Svédország és Finnország csatlakozását a szövetséghez. Az ukrajnai háborúban Törökország nem támogatja a Moszkva elleni szankciókat, sőt, fordítóként funkcionál azok kijátszásában. Az orosz S-400 rakétavédelmi rendszerek megvásárlása különösen megterhelte a kapcsolatokat: az Egyesült Államok ennek következtében kizárta Törökországot az F-35 harci repülőgép-programból, és ideiglenesen korlátozta a nagyobb fegyverszállításokat.

Ezt a múltat nem felejtették el, ugyanakkor a geopolitikai előjelek megváltoztak. Az amerikai visszahúzódás egy része a NATO-n belül aggódó európaiakat Törökország karjaiba hajtja. Az ország rendelkezik a szövetség második legnagyobb hadseregével az Egyesült Államok után, valamint harci tapasztalattal rendelkező fegyveres erőkkel. Földrajzi elhelyezkedése miatt Európa, a Közel-Kelet és Ázsia között puffereszközként is szolgál az instabilitás és a migráció ellen. A Boszporusz és a Dardanellák felügyeletével pedig korlátozhatja Oroszország tengeri ütőerejét a Fekete-tengeren.

Ehhez társul a virágzó török hadiipar.

Három évtizeddel ezelőtt Törökország még majdnem teljesen a fegyverimporttól függött, mára globális exportőrré vált. A termékpaletta a tüzérségi lőszertől a páncélozott járműveken át a drónokig terjed, ahol az ország a világ piacvezetőjének számít.

A fegyverexport oroszlánrésze mára az EU- és NATO-tagállamokba irányul. Erdogan tavalyi kijelentése, hogy az európai biztonság a törökök nélkül nem gondolható el, nem tekinthető túlzásnak: az ország a kontinens biztonságpolitikai kulcspartnerévé vált.

Az Ankarával szembeni fenntartások és a morális kioktatás helyét a reálpolitikai pragmatizmus vette át, ennek pedig érzékelhető következményei vannak Törökország számára. Tavaly ősszel az európaiak engedélyezték az Eurofighter harci repülőgépek eladását Ankarának. Rutte a napokban bejelentette, hogy a csúcstalálkozón több tízmilliárd dolláros értékű új fegyverkezési szerződéseket mutatnak be. A török ipar minden bizonnyal kihasználja hazai előnyét, és jelentős részesedést szerez ezekből.

Az Erdogan-rezsim mindenekelőtt az Egyesült Államok ajándékában reménykedik: az F-35-ös harci repülőgépekben. Donald Trump amerikai elnök a múlt héten újabb reményeket ébresztett Törökországban a program-visszatérésre vonatkozóan.

Erdogan már régóta kéri ezt. Trump az Ovális Irodában Rutte mellett ülve elmondta, hogy Törökország erős NATO-tag, és valószínűleg olyan lépést fog tenni, amely nagy örömet okoz neki. Hozzátette, hogy csak Erdogan iránti tiszteletből vesz részt a csúcstalálkozón, mivel az elnök személyesen kérte meg telefonon. Az a tény, hogy Trump, aki rendszeresen fenyegetőzik NATO-kilépéssel, Ankarába utazik, Erdogan számára sikerként könyvelhető el. A Fehér Házzal fennálló jó kapcsolat tovább erősíti pozícióját a védelmi szövetségen belül.

A pragmatizmus nem egyoldalú a NATO-tagállamok részéről. Az ankarai vezetés is bizonyítja stratégiai rugalmasságát azzal, hogy nyugati irányba fordul. A blokkolás és a provokáció helyett az ország most kooperatív partnerként mutatkozik. Fidan Hakan külügyminiszter a napokban a transzatlanti kapcsolatokat stratégiai szükségszerűségnek nevezte országa számára, a csúcstalálkozót pedig történelmi esélynek a NATO egységének megerősítésére. Bár nem lehet teljes bizonyossággal állítani, Törökország egyre nagyobb elhatárolódása Moszkvától arra utal, hogy Fidan komolyan gondolja mondanivalóját. 2025 decemberében Erdogan állítólag arra kérte Putyint, hogy vegye vissza a megvásárolt S-400 rendszereket. Ezt is a Nyugat iránti elköteleződésként értékelik, jóllehet Moszkva tagadta a Bloomberg erről szóló jelentését.

Az iráni háború megmutatta Törökországnak a NATO valódi értékét. Márciusban a szövetség légvédelme négy iráni ballisztikus rakétát lőtt le, amelyek Törökország felé tartottak. A NATO ezt követően megerősítette a légi és rakétavédelmet az ország délkeleti részén.

Stratégiai elhelyezkedése miatt a szövetség már most három török katonai bázist használ. A déli szárny jobb védelme érdekében a NATO továbbra is befektet az országba: 2028-ig többek között egy multinacionális parancsnoki központ épül Adanában a szárazföldi erők számára, valamint egy tengeri kapcsolási pont Isztambulban.

Erdogan azonban többet szeretne. Azt akarja, hogy a NATO elismerje őt a szövetség elengedhetetlen pillérének, és ennek megfelelően is bánjon vele. Ez konkrétan azt jelenti: nincs több szankció, hozzáférés minden fegyverkezési forráshoz, és tiszteletben tartás a biztonsági érdekei iránt. A csúcstalálkozón kiderül, mennyire hajlandók a szövetséges államok engedni a török követeléseknek.