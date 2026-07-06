Orosz rakéta- és dróntámadás érte Kijevet, halálos áldozatok is vannak

Többen életüket vesztették a Kijev elleni vasárnap éjszakai és hétfő hajnali orosz rakéta- és dróntámadásban – közölték a hatóságok órákkal azután, hogy az ukrán elnök figyelmeztetett egy újabb nagyszabású orosz támadás előkészületére.
Timur Tkacsenko, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője egy Telegram-bejegyzésben legalább hét halottról és 24 sebesültről számolt be. Azt mondta,
a város egyik kerületében egy lakóépület részlegesen összeomlott, egy másikban pedig több többszintes épület rongálódott meg. Egyelőre úgy tudni, hogy emberek rekedtek a romok alatt.
Helyi beszámolók szerint az orosz hadsereg ballisztikus és cirkálórakétákat, illetve drónokat is bevetett. A civilek a metróállomásokon kerestek menedéket.
Múlt hét csütörtökön egy orosz támadásban legalább 31-en haltak meg az ukrán fővárosban.A NATO-csúcs előtt nagyszabású orosz támadásokra számít Volodimir Zelenszkij, az ukrán elnök szerdán Donald Trumppal találkozikDróncsapást mért Ukrajna Oroszországra, Szentpétervárt is támadtaHúsz fölé emelkedett a brutális orosz légicsapás halálos áldozatainak száma Kijevben