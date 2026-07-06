A NATO-csúcs előtt nagyszabású orosz támadásokra számít Volodimir Zelenszkij, az ukrán elnök szerdán Donald Trumppal találkozik

Oroszország;NATO;Ukrajna;Egyesült Államok;Donald Trump;NATO-csúcstalálkozó;Volodimir Zelenszkij;

2026-07-06 07:13:00 CEST

Zárt ajtók mögött vitatják majd meg Ankarában, hogyan vethetnek véget a háborúnak.

Ukrajna elleni nagyszabású orosz támadásokra számít a július 7-8-i ankarai NATO-csúcstalálkozó előtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Vasárnapi Facebook-üzenetében az ukrán elnök a hírszerzés értesüléseire hivatkozva figyelmeztetett erre.

A várt orosz csapásokra utalva Zelenszkij azt írta, mindez teljességgel jellemző Vlagyimir Putyin orosz elnökre, „közvetlenül az amerikai függetlenségi napot követően és az ankarai NATO-csúcsot megelőzően”. Szerinte Oroszország egyszerűen „még több vészt akar okozni és embereket ölni”.

Zelenszkij ismételten légvédelmi eszközöket kért Ukrajna partnereitől mondván, hogy

„minden késedelem a rakéták szállításában légvédelmünk és a Patriot-rendszerek számára emberéletekbe kerül és arra biztatja Oroszországot, hogy folytassa a háborút”.

Kijelentette, hogy a világon igenis megvan a megfelelő mennyiségű és minőségű légvédelmi rendszer, ezeket azonban Ukrajna rendelkezésére kell bocsájtani. „És ez persze első sorban az Egyesült Államok, valamint Európa és a világ nagyjainak döntése” – hangoztatta.

Míg az ukrán légvédelem viszonylag magas találati pontosságot tud felmutatni drónokkal és manőverező robotrepülőgépekkel szemben, addig ballisztikus rakétákkal ellen jórészt tehetetlen. Az amerikai gyártmányú Patriot-rendszerek az egyetlen hatékony eszközei utóbbi fenyegetéssel szemben. Zelenszkij azonban már az év elején arra panaszkodott, hogy Ukrajnának már alig maradtak rakétái a Patriot-rendszerekhez. Ezek készlete pedig jelentősen megcsappant az iráni konfliktus nyomán. Zelenszkij legutóbb felvetette Patriot-rakéták ukrajnai gyártásának lehetőségét is.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő eközben névtelenül arról számolt be, hogy Donald Trump amerikai elnök szerdán találkozik az ukrán államfővel Ankarában a NATO-csúcstalálkozón. Szavai szerint

Trump személyesen találkozik Zelenszkijjel, hogy zárt ajtók mögött megvitassák, hogyan vethetnek véget a háborúnak. Ezt követően valószínűleg felveszi a kapcsolatot Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.

Donald Trump kedden érkezik a csúcstalálkozóra. Első személyes találkozója a házigazdával, Recep Tayyip Erdogan török elnökkel lesz. A Fehér Ház közlése szerint az amerikai elnök Ahmed es-Saraa szíriai elnökkel is egyeztet, majd ezután sajtótájékoztatót tart.