A NATO-csúcs előtt nagyszabású orosz támadásokra számít Volodimir Zelenszkij, az ukrán elnök szerdán Donald Trumppal találkozik

Ukrajna elleni nagyszabású orosz támadásokra számít a július 7-8-i ankarai NATO-csúcstalálkozó előtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Vasárnapi Facebook-üzenetében az ukrán elnök a hírszerzés értesüléseire hivatkozva figyelmeztetett erre.
A várt orosz csapásokra utalva Zelenszkij azt írta, mindez teljességgel jellemző Vlagyimir Putyin orosz elnökre, „közvetlenül az amerikai függetlenségi napot követően és az ankarai NATO-csúcsot megelőzően”. Szerinte Oroszország egyszerűen „még több vészt akar okozni és embereket ölni”.
Zelenszkij ismételten légvédelmi eszközöket kért Ukrajna partnereitől mondván, hogy
„minden késedelem a rakéták szállításában légvédelmünk és a Patriot-rendszerek számára emberéletekbe kerül és arra biztatja Oroszországot, hogy folytassa a háborút”.
Kijelentette, hogy a világon igenis megvan a megfelelő mennyiségű és minőségű légvédelmi rendszer, ezeket azonban Ukrajna rendelkezésére kell bocsájtani. „És ez persze első sorban az Egyesült Államok, valamint Európa és a világ nagyjainak döntése” – hangoztatta.Dróncsapást mért Ukrajna Oroszországra, Szentpétervárt is támadta
Míg az ukrán légvédelem viszonylag magas találati pontosságot tud felmutatni drónokkal és manőverező robotrepülőgépekkel szemben, addig ballisztikus rakétákkal ellen jórészt tehetetlen. Az amerikai gyártmányú Patriot-rendszerek az egyetlen hatékony eszközei utóbbi fenyegetéssel szemben. Zelenszkij azonban már az év elején arra panaszkodott, hogy Ukrajnának már alig maradtak rakétái a Patriot-rendszerekhez. Ezek készlete pedig jelentősen megcsappant az iráni konfliktus nyomán. Zelenszkij legutóbb felvetette Patriot-rakéták ukrajnai gyártásának lehetőségét is.Húsz fölé emelkedett a brutális orosz légicsapás halálos áldozatainak száma Kijevben
Egy magas rangú amerikai tisztviselő eközben névtelenül arról számolt be, hogy Donald Trump amerikai elnök szerdán találkozik az ukrán államfővel Ankarában a NATO-csúcstalálkozón. Szavai szerint
Trump személyesen találkozik Zelenszkijjel, hogy zárt ajtók mögött megvitassák, hogyan vethetnek véget a háborúnak. Ezt követően valószínűleg felveszi a kapcsolatot Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.
Donald Trump kedden érkezik a csúcstalálkozóra. Első személyes találkozója a házigazdával, Recep Tayyip Erdogan török elnökkel lesz. A Fehér Ház közlése szerint az amerikai elnök Ahmed es-Saraa szíriai elnökkel is egyeztet, majd ezután sajtótájékoztatót tart.Közel másfél órát beszélt egymással Donald Trump és Vlagyimir Putyin