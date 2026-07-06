Vihar tört ki Mexikóban, késve és tíz emberrel Anglia jutott tovább

Anglia;nyolcaddöntő;Mexikó;futball-vb 2026;

2026-07-06 11:08:00 CEST

Mindent megpróbált az amerikai földrészen zajló 2026-os labdarúgó világbajnokság nyolcaddöntőjében a társházigazda Mexikó, de Kanada után már ők sem érdekeltek a folytatásban. Az angoloknak a brazilokat kiverő norvégokkal játszhatnak az elődöntőért.

Az angol válogatott 3-2-re legyőzte a társházigazda mexikói csapatot vasárnap a labdarúgó-világbajnokság mexikóvárosi nyolcaddöntőjében. Egy vihar miatt egyórás késéssel elkezdődött mérkőzésen Jude Bellingham az első félidő végén két perc alatt duplázott, de még a szünet előtt szépített Julián Quinones. A második játékrész első felében Anglia megfogyatkozott Jarell Quansah kiállítása miatt, illetve egy-egy büntetőből lőtt gól született, előbb Kane, majd Jimenez volt a végrehajtó. Mivel több találat nem esett, így Mexikó a két korábbi, 1970-es és 1986-os hazai vb-vel ellentétben nem tudott negyeddöntőbe jutni. Az európai gárda a nyolc között szombaton a történetük során először negyeddöntős norvégokkal találkoznak Miamiban.

Mexikói fölénnyel indult a mérkőzés, de nyomást nem tudott gyakorolni a hazai csapat az angol kapura. Az első nagy helyzetre és védésre negyedórát kellett várni, akkor egy jobb oldali beadás után Jimenez csukafejessel tette kapura a labdát, de Pickford nagyot mentett a bal alsó saroknál. A meccs folytatásában is meddő mezőnyfölényben futballozott a közép-amerikai együttes, de Anglia fegyelmezetten és szervezetten védekezett, így lehetőségek nélkül peregtek a percek, mígnem egy gyors kontra végén Bellingham szerzett vezetést, ráadásul a középkezdést követő labdaszerzés után a Real Madrid sztárja újra eredményes volt. A hirtelen kialakult kétgólos hátrány nem törte meg a mexikóiakat, sőt, a szünet előtt nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak, ennek eredményeként egy szögletet követően Quinones szépített. A hazaiak akár egyenlíthettek is volna, de Jimenez lövése nem sokkal elkerülte a kaput, a fejesét pedig hatalmas bravúrral védte Pickford, egyszer pedig Bellingham tisztázott az utolsó pillanatban.

A második félidőt sokkal jobban kezdte Anglia, melynek erőfeszítéseit majdnem siker koronázta, de Anderson lövése a bal kapufáról pattant vissza a mezőnybe. A szigetországiak lendületét Quansah kiállítása sem törte meg, ugyanis néhány perccel később Kane büntetőből növelte az előnyt. Sokáig viszont nem örülhettek az angolok, mert a felocsúdó riválisa hamar újra szépített tizenegyesből. Az ivószünet után teljesen "felborult a pálya", az emberelőnyét érvényesítő Mexikó hatalmas elánnal rohamozott, Anglia pedig önfeláldozóan védekezett, ebben a periódusban a háromoroszlános gárdának már nem maradt ereje támadásokat vezetni. De hiába nehezedett óriási nyomás Pickford kapujára, hiába záporoztak a beadások és a szögletek a kapu előterébe, az európai együttes hátul nem hibázott, minden beívelést tisztáztak a védők, a lövések többségét pedig blokkolták, amit nem sikerült, az pedig mellé vagy fölé szállt. Anglia végül hősies védekezéssel a tízperces hosszabbításban is megőrizte minimális előnyét a lefújásig.

Thomas Tuchel, az angolok szövetségi kapitánya szerint labdarúgó-válogatottjuk a mentális erejének és a harci szellemének köszönheti, hogy továbbjutott a világbajnokság nyolcaddöntőjéből. – Büszke vagyok a csapat mentalitására és hozzáállására. A legjobb 32 és a legjobb 16 az a szakasza a tornának, amikor meg kell találni a győzelemhez vezető utat. Mi ezt puszta mentalitással és szívvel értük el – nyilatkozta az angolok német szövetségi kapitánya. Szerinte rendkívül örömteli volt az a végső pillanat, amikor a játékvezető a szájához emelte a sípot, és sikerült átvészelniük 40–50 percet tíz emberrel, magaslati körülmények között, a nagyon erős házigazda mexikói csapat ellen. Az angolok sikerét csak az árnyékolja be, hogy a középpályás Jordan Henderson az ünneplés közben megsérült: miután üdvözölte az angol szurkolókat, megpróbált átugrani egy reklámtáblát, és most kórházban van.

A kiesés után Javier Aguirre mexikói szövetségi kapitány lemondott a posztjáról. – Búcsút mondok a labdarúgásnak. Búcsút mondok az Azték Stadionnak. Büszkén távozom" - mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón, de azt is elárulta, hogy nem hirtelen hozta meg a döntést, mert egy ideje már fontolgatta ezt a lépést. Aguirre először 2001-ben, majd 2009-ben, harmadszor pedig 2024 nyarán vette át a mexikói csapat irányítását. Utódja Rafael Marquéz lesz, aki két éve tagja a szakmai stábnak. – Ilyen álmodozás után így elbukni nagyon fájó, de a játékosoknak felemelt fejjel kell távozniuk. Mindent beleadtak a pályán, és ma egyszerűen nem így kellett volna történniük a dolgoknak. A szurkolók nagy reményeket fűztek hozzá, de nem tudtuk teljesíteni a feladatot, és nem tudtunk nekik újabb örömteli estét szerezni – értékelt a távozó kapitány.

Világbajnokság, nyolcaddöntő:

Anglia-Mexikó 3-2 (2-1)

Mexikóváros, Azték Stadion, 80 824 néző, v.: Faghani (iráni), gólszerzők: Bellingham (36., 38.), Kane (60., 11-esből), illetve Quinones (42.), Jimenez (69., 11-esből), piros lap: Quansah (54.), sárga lap: Rice (1.), Guehi (68.), O'Reilly (72.), Henderson (98.), illetve Sanchez (71.), Vasquez (98.)

Anglia: Pickford - Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly (Spence, 74.) - Anderson (Burn, 74.), Rice - Saka (Stones, 57.), Bellingham, Gordon - Kane (Rogers, 90.)

Mexikó: Rangel - Sanchez (Fidalgo, 75.), Montes (Alvarez, a szünetben), Vasquez, Gallardo - Mora (Gimenez, 61.), Lira, Romo (Gutierrez, 61.) - Alvarado, Jimenez, Quinones (Martinez, 81.)

I. félidő

36. perc: Saka jobb oldali beadása után Bellingham előre vetődve 5 méterről a kapu jobb oldalába fejelt (1-0).

38. perc: Bellingham kitette a büntetőterület jobb oldalára a labdát Kane-nek, akinek a centerezésére a Real Madrid sztárja érkezett a legjobb ütemben, így közelről a kapuba pörgetett (2-0).

42. perc: Alvarado bal oldali szöglete után Konsa lábáról levágódó labda Quinones elé került, aki 8 méterről kapásból a keresztléc alá bombázott (2-1).

II. félidő

54. perc: Quansah becsúszva ugyan elsőként a labdát, de aztán talppal Gallardo lábát is eltalált, a játékvezető a videóbíró segítségével kiállította az angol játékost.

58-60. perc: Pickford kézből egészen a mexikói tizenhatosig rúgta fel a labdát, amely Kane-től Gordon elé pattant, ő megtolta a kapus mellett, aki elgázolta a szélsőt. A büntetőt Kane jobb alsó sarokba lőtte (3-1).

68-69.perc: Kane fel akart szabadítani a saját büntetőterületén belül, de Gutierrezt rúgta meg, így a videobíró segítségével tizenegyeshez jutott Mexikó, Jimenez pedig a jobb alsó sarokba helyezett (3-2).

A labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjének eredményei és további programja

Anglia-Mexikó 3-2 (2-1)

korábban:

Norvégia-Brazília 2-1 (0-0)

szombaton játszották:

Franciaország-Paraguay 1-0 (0-0)

Marokkó-Kanada 3-0 (0-0)

később:

Portugália-Spanyolország, Dallas 21.00

július 7., kedd:

Egyesült Államok-Belgium, Seattle 2.00

Argentína-Egyiptom, Atlanta 18.00

Svájc-Kolumbia, Vancouver 22.00

negyeddöntő:

július 9., csütörtök:

Franciaország-Marokkó, Boston 22.00 (1.)

július 10., péntek:

Portugália/Spanyolország - Egyesült Államok/Belgium, Los Angeles 21.00 (2.)

július 11., szombat:

Norvégia-Anglia, Miami 23.00 (3.)

július 12., vasárnap:

Argentína/Egyiptom - Svájc/Kolumbia, Kansas City 3.00 (4.)

elődöntő:

július 14., kedd: 1. negyeddöntő győztese-2. negyeddöntő győztese, Dallas 21.00

július 15., szerda: 3. negyeddöntő győztese-4. negyeddöntő győztese, Atlanta 21.00

bronzmérkőzés:

július 18., szombat:

az elődöntők vesztesei, Miami 23.00

döntő:

július 19., vasárnap:

az elődöntők győztesei, New York 21.00