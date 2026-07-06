Legkevesebb 11 ember halt meg a Kijev elleni éjszakai támadásban, közelít az 50-hez a sebesültek száma

Oroszország;Ukrajna;Kijev;

2026-07-06 10:38:00 CEST

A légicsapás során lakóházak és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg.

A legfrissebb adatok szerint 11-en meghaltak, 46-an pedig megsebesültek az ukrán főváros ellen éjszaka rakétákkal és drónokkal végrehajtott tömeges légicsapásban, valamint megrongálódtak lakóházak és infrastrukturális létesítmények. A támadás fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben Kijev térségében – jelentették az ukrán hatóságok.

A rendelkezésre álló adatok szerint eddig 11 áldozatot követelt az orosz hadsereg éjszakai támadása Kijev ellen, egyikük kórházban halt meg.

A sebesültek száma 46, közülük 27-en szorulnak kórházi ápolásra, és három gyerek is van köztük

– jelentette Vitalij Klicsko polgármester Telegram-bejegyzése alapján az Ukrinform hírügynökség. Az ukrán főváros polgármestere arról is beszámolt, hogy a tíz városi kerületből négyben keletkeztek károk, amelyeknek a felszámolása még tart, ezért az áldozatok száma nem végleges. Kijevben keddre az áldozatok emlékére gyásznapot rendeltek el.

Az ukrán főügyészség közleménye szerint a Darnyickij és a Pogyilszkij kerületet érték a legsúlyosabb csapások, valamint a Holoszijivszkij és az Obolonyszkij kerületben is károk keletkeztek. Az állami katasztrófavédelem sajtószolgálatának beszámolója szerint

legkevesebb 15 többszintes épület megrongálódott Kijevben. A Pogyilszkij kerületben egy kilencszintes lakóház felső részét érte találat, ennek következtében az épület ötödik szintjéig megsemmisültek a lakások.

A mentőcsapatok esetleges túlélők után kutatnak a romok alatt.

Az Ukrzaljiznicja állami vasúttársaság sajtószolgálatának közleménye szerint biztonsági okokból korlátozzák a vasúti forgalmat Kijev megye egyes vasúti szakaszain, a távolsági vonatok pedig kerülőúton közlekednek.

A légierő parancsnokságának Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg hétfőre virradóra 68 különböző típusú rakétával és 351 drónnal támadott ukrajnai célpontokat. Az előzetes adatok szerint a légvédelem 37 rakétát és 326 drónt le tudott lőni, azonban 34 helyszínen 29 rakéta, valamint 18 csapásmérő drón célba talált, további 16 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap – a hírszerzés értesüléseire hivatkozva – arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna elleni nagyszabású orosz támadásokra számít a július 7-8-i ankarai NATO-csúcstalálkozó előtt.