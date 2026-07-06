Gulyás Gergely: Felmerült, hogy a Fidesz bojkottálja a parlamenti munkát

Fidesz;Parlament;bojkott;Gulyás Gergely;

2026-07-06 13:32:00 CEST

Jövő keddig gondolkodnak – mondta a Népszavának a frakcióvezető.

Minden eshetőség felmerült – válaszolta a Népszavának Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, amikor arról kérdeztük a parlamentben: felmerült-e, hogy az Alaptörvény módosítása miatt a KDNP -vel bojkottálják az országgyűlési munkát, valamint a plenáris üléseket.

Mint mondta, a kérdést egyelőre nem tárgyalta a frakció, de jövő keddig el fogják dönteni, hiszen Sulyok Tamás eltávolításáról és az összes általuk kifogásolt kérdésről várhatóan aznap szavaznak majd a képviselők.

Azt, hogy a Fidesz bojkottálhatná a parlamenti munkát, Török Gábor politikai elemző vetette felé egy július 4-i Facebook-posztjában, mondván, 2006 után a Fidesz–KDNP képviselői a frakcióvezetőket leszámítva rendre kivonultak Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök felszólalásai alatt. Bár ennek van hátránya, elényét is lehet látni: „Ha nincsenek statiszták, a parlamenti színház sem annyira érdekes” – fűzte hozzá.