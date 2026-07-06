Környezetkárosítás gyanújával nyomoz a rendőrség a debreceni Semcorpnál

rendőrség;Debrecen;nyomozás;környezetkárosítás;Semcorp;

2026-07-06 13:01:00 CEST

Azt nem tudni, hogy eddigi milyen nyomozati cselekmény történt az ügyben.

Környezetkárosítás bűntett gyanújával nyomozást indított a rendőrség a Semcorp kínai akkumulátoripari cég ellen – írja a 24.

A portál megkeresésére a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy

a debreceni szeparátor-fóliagyár tevékenységével kapcsolatos eljárás a bűnügyi igazgatóságon folyik. Azt viszont, hogy eddigi milyen nyomozati cselekmény történt az ügyben, nem árulta el.

Papp László, Debrecen fideszes polgármestere június végén jelentette be, hogy a környezetvédelmi hatóság felfüggeszti a Semcorp tevékenységét. „Nincs kivétel. A szabályok betartása mindenkire kötelező” – üzente közösségi oldalán. Az előzmény: határértéken felüli környezetszennyezést mutatott ki a környezetvédelmi hatóság a felszín alatti vizekben az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó, szeparátor-fóliagyártással foglalkozó kínai Semcorp vállalat debreceni üzemének területén. Papp László kérte, hogy a környezetvédelmi hatóság széles körű vizsgálatot folytasson le ebben az ügyben, vizsgálja meg a Semcorp felelősségét, és szükség esetén tiltsa el a céget a gyártási tevékenységétől, illetve vizsgálja meg a környezethasználati engedély visszavonásának lehetőségét is. Hozzátette: nem állnak meg itt, hanem büntetőfeljelentést tesznek, tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi szabályszegésnek vannak büntetőjogi következményei is.

A hajdú-bihari kormányhivatal eközben közzétette a határozatot, amelyben a hatóság június 24-én azonnali hatállyal felfüggesztette az akkumulátorokhoz szükséges szeparátorfólia gyártását a Semcorp debreceni üzemében. Kiderült, hogy a szivárgással érintett területen a talajvízben extrém mennyiségben mutattak ki a szeparátorfólia-gyártáshoz használt alumíniumot, valamint más fémeket és félfémeket is. „Az alumínium koncentráció az összes monitoring kút vízvizsgálati eredményeiben, talajfuratok talajvizének vízvizsgálati eredményeiben, valamint a csapadékvíz-elvezető hálózaton és a csapadékvíztározóban vett minták vízvizsgálati eredményeiben határérték feletti túllépést mutatott” – közölték. Nem is akármilyet: a megengedett, literenkénti 200 mikrogrammhoz képest 2 676 000 mikrogramm mértek literenként, ami a határérték több mint 13 000-szerese.

Ezt követően érkezett a hír, hogy a kormányhivatal újabb döntése ezentúl minden munkavégzést, üzemeltetést, karbantartást vagy bármilyen más munkát felfüggesztett azonnali hatállyal a Semcorpnál. Az újabb hatósági döntés oka, hogy nem volt működőképes oltóhabos tűzoltóberendezés a gyár területén.

Mindeközben a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (MIAKÖ) újabb vizsgálatot kérve a hatósághoz továbbította azokat az információkat, amelyeket a Semcorp egyik volt dolgozójától kaptak. Az illető, állítja, hogy két éve dolgozott a cégnél, amikor olyan berendezések tesztüzemét akarták elvégezni, amelyeknek még nem végezték el a honosítását.