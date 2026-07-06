A Fidesz „vendégeként” dolgozik Bohár Dániel a Parlamentben, Forsthoffer Ágnes vizsgálatot rendelt el

Forsthoffer Ágnes vizsgálatot rendelt el Bohár Dániel és stábja országházi tevékenységéről – közölte az Országgyűlés elnöke a Telex megkeresésére.
A lap azután érdeklődött a házelnöknél, hogy észrevették, több jel utal arra, hogy a fideszes propagandista a Parlamentben valamilyen feladatot lát el a Fidesz-frakció kötelékében. Bohár a kormányváltás óta rendszeresen bent van és dolgozik az Országházban, pedig egészen pár héttel ezelőttig még a Fidesz-kormány idején milliárdokkal kitömött Megafonnak dolgozott, utóbbi viszont gyakorlatilag megszűnt.
„Több országgyűlési képviselő jelzése alapján Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke vizsgálatot rendelt el Bohár Dániel és stábja országházi tevékenységéről. A jelenlegi információk szerint a Fidesz-frakció vendégeként, tehát nem sajtóbelépővel tartózkodtak az Országházban” – válaszolta a Parlament sajtóosztálya a lap érdeklődésére.
A 8/2020-as házelnöki rendelkezésre hivatkozva azt írták, hogy sajtótudósítói tevékenységet csak sajtóbelépővel rendelkező újságírók végezhetnek az Országgyűlés épületeiben. „Házelnök asszony az ügy teljeskörű kivizsgálása érdekében megkeresi az érintetteket és a nyilatkozataik tükrében hozza meg a döntését” – tették hozzá. Hogy Bohár Dániel milyen médiacégen keresztül akkreditált a Parlamentbe, az egyelőre nem derült ki. A propagandista a Telex megkeresésére azt állította, hogy semmilyen szerződéses viszonyban nem áll a Fidesz-frakcióval, így juttatásban sem részesül.Annyira megtetszett a Népszava képe a bukott Fidesz propagandistájának, Bohár Dánielnek, hogy bő egy óra alatt kétszer is ellopta