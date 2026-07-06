Fidesz;Parlament;vizsgálat;Országház;Forsthoffer Ágnes;Bohár Dániel;

2026-07-06 15:51:00 CEST

A Fidesz „vendégeként” dolgozik Bohár Dániel a Parlamentben, Forsthoffer Ágnes vizsgálatot rendelt el

A fideszes propagandistának nincs sajtóbelépője, így nem is végezhetne tudósítói tevékenységet az Országházban, ahonnan több videós beszámolót is közzétett az elmúlt hetekben.