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A Fidesz „vendégeként” dolgozik Bohár Dániel a Parlamentben, Forsthoffer Ágnes vizsgálatot rendelt el

A fideszes propagandistának nincs sajtóbelépője, így nem is végezhetne tudósítói tevékenységet az Országházban, ahonnan több videós beszámolót is közzétett az elmúlt hetekben. 

Forsthoffer Ágnes vizsgálatot rendelt el Bohár Dániel és stábja országházi tevékenységéről – közölte az Országgyűlés elnöke a Telex megkeresésére.

A lap azután érdeklődött a házelnöknél, hogy észrevették, több jel utal arra, hogy a fideszes propagandista a Parlamentben valamilyen feladatot lát el a Fidesz-frakció kötelékében. Bohár a kormányváltás óta rendszeresen bent van és dolgozik az Országházban, pedig egészen pár héttel ezelőttig még a Fidesz-kormány idején milliárdokkal kitömött Megafonnak dolgozott, utóbbi viszont gyakorlatilag megszűnt.

„Több országgyűlési képviselő jelzése alapján Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke vizsgálatot rendelt el Bohár Dániel és stábja országházi tevékenységéről. A jelenlegi információk szerint a Fidesz-frakció vendégeként, tehát nem sajtóbelépővel tartózkodtak az Országházban” – válaszolta a Parlament sajtóosztálya a lap érdeklődésére.

A 8/2020-as házelnöki rendelkezésre hivatkozva azt írták, hogy sajtótudósítói tevékenységet csak sajtóbelépővel rendelkező újságírók végezhetnek az Országgyűlés épületeiben. „Házelnök asszony az ügy teljeskörű kivizsgálása érdekében megkeresi az érintetteket és a nyilatkozataik tükrében hozza meg a döntését” – tették hozzá. Hogy Bohár Dániel milyen médiacégen keresztül akkreditált a Parlamentbe, az egyelőre nem derült ki. A propagandista a Telex megkeresésére azt állította, hogy semmilyen szerződéses viszonyban nem áll a Fidesz-frakcióval, így juttatásban sem részesül. 

Az átlátszó perelte ki, hogy a Honvédkórház miként kezeli az érzékeny egészségügyi adatokat, de azt a mai napig nem tudni, hogy azok hogyan kerültek egy kormányzati szervhez, ki engedélyezte a kiadást. 