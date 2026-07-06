Nemcsak Ruszin-Szendi Romulusz honvédkórházi adatai, összesen 61 védett személyé is a KEHI-hez kerülhettek

KEHI;személyes adatok;Honvédkórház;VIP;védett személy;Kehi-jelentés;Ruszin-Szendi Romulusz;

2026-07-06 15:35:00 CEST

Az átlátszó perelte ki, hogy a Honvédkórház miként kezeli az érzékeny egészségügyi adatokat, de azt a mai napig nem tudni, hogy azok hogyan kerültek egy kormányzati szervhez, ki engedélyezte a kiadást.

Jogerősen pert nyertünk az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórházzal szemben, így végre megkaptuk, hogyan kezelik a védett személyek egészségügyi adatait. Azokat, amelyről Ruszin-Szendi Romulusz állítólagos zsírleszívása kapcsán a Fidesz-sajtó a választások előtt hosszasan cikkezett. Az kiderült, hogy a KEHI kérte az érzékeny adatokat az intézménytől, de az nem, hogy ki engedélyezte a kiadásukat – írja az Átlátszó.

2025 tavaszán kezdett az akkori kormánypárti sajtó Ruszin-Szendi állítólagos zsírleszívásáról cikkezni. Ezt követően a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) vizsgálatot indított, majd egy jelentést is publikált. –„A Honvédkórház főigazgatójának nyilatkozata értelmében a beavatkozás a kórház betegnyilvántartó rendszerén belül egy úgynevezett »VIPGuard« rendszerbe került rögzítésre, amely titkosított adatként kezeli és tárolja az egészségügyi és a kapcsolódó személyes adatokat, illetve az érintett személy TAJ számát annak érdekében »maszkolja«, hogy az egészségügyi beavatkozás ne legyen beazonosítható” – derült ki.

A cikk szerint nem az a kérdés, hogy Ruszin-Szendi Romulusz végeztetett-e szépészeti beavatkozást a Honvédkórházban – mert erről a hatályos törvények szerint kizárólag ő nyilatkozhatna –, hanem arról, hogy a védett személyek adatai hogyan kerülhetnek egy nyilvános jelentésbe. Az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház a portál közérdekű adatigénylésére nem árulta el, hány esetben használták az úgynevezett VIPGuard megoldást, illetve hogy abban hogyan kezelik az adatokat. Azonban a kiperelt adatokból arra is fény derült, hogy összesen 61 védett személy adatai kerültek a rendszerbe.

Ugyanakkor mindennek a kórház válasza szerint nincsenek következményei, és nem tudni azt sem, hogy egyáltalán vizsgálta-e valaki a történteket. – A 2022-től 2025. augusztus 18-ig 61 alkalommal használt rendszerben tárolt védett személyek egészségügyi adatai további szabályozás vagy intézkedés hiányában nyilvánosságra kerülhetnek, vagy azokat a KEHI nyilvánosságra hozza a jövőben. Így akár az sem elképzelhetetlen, hogy a sajtóban olvashatja vissza akár Orbán Viktor, hogy mivel kezelték, ha kezelték az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórházban – vonta le a következtetést az Átlátszó.