Fidesz;Parlament;Országgyűlés;bocsánatkérés;Tisza Párt;Ruff Bálint;

2026-07-06 17:36:00 CEST

Ruff Bálint elnézést kért egy tiszás politikus viselkedése miatt

A parlamentben a fideszes Nagy Bálint kifogásolta, hogy egy napokban előkerült felvétel szerint egy tiszás országgyűlési képviselő polgármestereket fenyeget. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ez hiba volt, nem lehet így beszélni.