Ruff Bálint elnézést kért egy tiszás politikus viselkedése miatt

Nagy Bálint hétfőn azonnali kérdést intézett a Parlamentben Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterhez. A fideszes politikus szerint a napokban nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen a Tisza egyik országgyűlési képviselője hallható, amint egy óvodai bálon azzal fenyegeti a polgármestereket, jobb lenne, ha vádalkut kötnének.
Nagy Bálint elmondása szerint ezután több településvezető is megkereste, visszautasítva azt a kioktató, vádaskodó hangnemet, amit a tiszás képviselő megengedett magának. A miniszternek címezve azt kérdezte, hogy mit üzen ezzel az önkormányzatoknak a kormánypáti képviselő, illetve azt kérte, fejezzék be a kollektív bűnösséggel való vádaskodást.
Ruff Bálint válaszát azzal kezdte, hogy elismerte: ez egy hiba volt, nem lehet így beszélni, ezért elnézést kért. Nagy Bálint viszontválaszában megköszönte a bocsánatkérést, ám hozzátette, hogy szerinte nem egyedi esetről van szó. A miniszter erre azzal vágott vissza, hogy amit a Fidesz az elmúlt 16 évben művelt a polgármesterekkel, „arra szavak nincsenek”, velük szemben földesurakként viselkedtek, szerinte ebből lett elege a magyar embereknek. Úgy látja, ez a különbség köztük és a fideszesek között, hogy ők elnézést kérnek, ha hibáznak, és tanulnak belőle.Magyar Péter elutazik, egy hétig Ruff Bálint veszi át az itthoni feladatait