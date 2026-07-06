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Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Elárulta a Sándor-palota, milyen megkereséssel fordult Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz

A köztársasági elnök hivatala „az államfői kezdeményezés kiemelt jelentőségére, valamint az azzal kapcsolatban tapasztalt fokozott közérdeklődésre” tekintettel közzéteszi Velencei Bizottsághoz intézett kérdéseit. 

Hétfőn közzétette a Sándor-palota, milyen kérdésekkel fordult a Velencei Bizottsághoz Sulyok Tamás – vette észre a Telex.

A köztársasági elnök hivatala közleményében felidézte, az államfő 2026. május 29-én fordult a Velencei Bizottsághoz az áprilisi választásokat követően kialakult közjogi helyzet miatt, amely „a jogállamiság és a hatalommegosztás alapvető és súlyos sérelmével fenyeget”, különös tekintettel az Alaptörvény 17. módosításának tervezetébe foglalt jogi eszközre, amely szerinte „az alkotmányos demokrácia alapvető értékei elleni súlyos támadást jelent”.

Mint írták, a Velencei Bizottság jelenleg sürgős eljárásban vizsgálja a köztársasági elnök megkeresését, július 2-án a testület magas szintű delegációja Budapestre látogatott, amelyet fontos lépésként értékelnek a közjogi intézmények közötti párbeszéd kereteinek megteremtésében.

A köztársasági elnök ugyanakkor rámutat arra, hogy a kormány bár kifejezte nyitottságát a Velencei Bizottsággal való együttműködésre, amellett, hogy mindeddig nem adott lehetőséget a testület kifejezetten az ügy eldöntésére kirendelt szakértőinek fogadására, „a mai napon, 2026. július 6-án az alaptörvény-módosítás sürgős eljárásban való tárgyalása mellett döntött anélkül, hogy ígéretet tett volna a Velencei Bizottság véleményének bevárására”.

A 22 oldalas dokumentum szerint Sulyok Tamás többek között az alábbi kérdésekkel és érvekkel fordult a Velencei Bizottsághoz:

  • egy parlamentáris demokráciában a nem közvetlenül megválasztott köztársasági elnöknek van-e politikai elszámoltathatósága a nemzetközi alkotmányjogi normák szerint;

  • ha nem állapítható meg ez a politikai elszámoltathatóság, a köztársasági elnököt az Alaptörvény vagy a jogszabályok megsértésének megállapítása nélkül is el lehet-e távolítani tisztségéből;

  • mivel járnak azok az alkotmányos normák, amelyek a nem közvetlenül választott, és a hatalmi ágak szétválasztásának rendszerén belül ellensúlyként működő köztársasági elnök leváltására vonatkoznak egy parlamenti demokráciában;

  • leváltható-e az ilyen köztársasági elnök olyan okok alapján, amelyek nem járnak jogsértés megállapításával;

  • a nemzetközi alkotmányjogi normák alapján hogyan kell értékelni azokat a miniszterelnöki nyilatkozatokat, amelyek arra utalnak, hogy a köztársasági elnöknek le kell mondania vagy el kell távolítani őt a tisztségéből, arra a feltételezésre alapozva, hogy lassíthatja az uniós források visszaszerzését;

  • milyen hatása van a kormány szándékának az Alaptörvény, köztársasági elnök eltávolítására vonatkozó jövőbeli módosítására és annak a nemzetközi alkotmányjogi normákkal való összhangjára;

  • illetve lehet-e összhangban az alkotmányjogi normákkal egy olyan alkotmánymódosítás, amelynek egyértelmű célja a törvényesen és szabályszerűen megválasztott köztársasági elnök tisztségéből való eltávolítása.

A lap szerint Sulyok a levelében emellett az azóta be is nyújtott Alaptörvény-módosítással kapcsolatban többek között személyre szabott jogalkotásra, a véleménynyilvánítás szabadságának megsértésére, és az Alkotmánybíróság megkerülésére hivatkozott.

A közzétételre egyébként alig egy héttel azután kerül sor, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) kezdeményezésére vizsgálatot indított a Sándor-palota ellen, miután a köztársasági elnök hivatala a jogvédő szervezet közérdekű adatigénylésére nem adta ki, mit kért Sulyok Tamás a Velencei Bizottságtól. Ezt követően két lehetőség maradt: az államfő kiadja önként az adatokat, vagy megvárja a hatósági felszólítást. Úgyt űnik, végül az előbbi valósult meg. 

Mint ismert, a köztársasági elnök elmozdítása már a választások előtt felmerült a közbeszédben, április 12. óta pedig valós esélye van annak, hogy a megbízatása idő előtt megszűnjön. A Tisza-kormány megerősítette, hogy alkotmánymódosítással kívánja leváltani Sulyok Tamást, aki korábban azt közölte, hogy az Európa Tanács alkotmányjogi ügyekre szakosodott tanácsadó, véleménynyilvánító szervéhez, a Velencei Bizottsághoz fordul, arra kérve a testületet, foglaljon állást a köztársasági elnök lehetséges elmozdításával kapcsolatban. Magyar Péter miniszterelnök az elmúlt időszakban többször is lemondásra szólította fel őt más közjogi méltóságokkal és állami tisztségviselővel együtt. 

Egyetlen hangot sem vesztegetett az Országgyűlés az „uzsorahitel-törvény” törlésére, amit az MFB áramvonalasítását célzó törvénymódosításhoz tűztek. Ehhez képest az Alkotmánybíróság után a Kúria is másodszorra adott igazat a fővárosnak.