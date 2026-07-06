baleset;gázolás;ütközés;Mogyoród;közlekedési baleset;villanyoszlop;

2026-07-06 21:40:00 CEST

Villanyoszlopnak ütközött és gyalogost gázolt egy autó Mogyoródon

A gödöllői hivatásos tűzoltók és a mentők érkeztek a helyszínre, a járművet áramtalanították.