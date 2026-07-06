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Villanyoszlopnak ütközött és gyalogost gázolt egy autó Mogyoródon

A gödöllői hivatásos tűzoltók és a mentők érkeztek a helyszínre, a járművet áramtalanították.

Villanyoszlopnak ütközött, és egy gyalogost is elgázolt egy autó Mogyoródon – közölte a katasztrófavédelem hétfő este a honlapján.

Azt írták, a baleset a Gödöllői úton, a Petőfi Sándor út és a József Attila utca közötti szakaszon történt. Miután a gépkocsi nekiment a villanyoszlopnak, ki is döntötte azt, miközben a jármű egy gyalogost is elgázolt a baleset következtében.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a gödöllői hivatásos tűzoltók és a mentők érkeztek a helyszínre, az egység áramtalanította a járművet. Az elgázolt gyalogos állapotáról egyelőre bővebb tájékoztatást nem adtak. 

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