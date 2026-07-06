A gödöllői hivatásos tűzoltók és a mentők érkeztek a helyszínre, a járművet áramtalanították.
A történtek után a fiatal sofőr elhagyta a helyszínt, de a rendőrök hamar elfogták. A hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit.
Szombaton kora hajnalban történt a baleset.
Nem véletlen, hogy ezt a megoldást választották.
Mészáros Lőrinc érdekeltsége is felsejlik a háttérben.
A sofőrt feszítővágóval kellett kiemelni, mielőtt kórházba szállították.
A baleset szombaton késő éjszaka a XVIII. kerületi Csapó utcában történt.
Az érintett szakaszon azóta kikapcsolták az áramot, a hibát a jövő hétre javíthatják ki.
Ez persze önmagában nem orvosolja azt a helyzetet, hogy a hatalom megpróbálja a póznákról leszorítani az ellenzéki üzeneteket.
Az áramszolgáltatók egy hatalomközeli reklámcég mögé bújva akadályozzák meg, hogy az ellenzék plakátolhasson a villanyoszlopokon.
A döntés értelmében az ellenzéki pártnak nem kell sok ezer forint közterület-használati díjat fizetnie a "közvilágítást biztosító oszlopokra" kihelyezett kampányhirdetésekért.
Baleset okoz 20 perces fennakadást Szentendre főútján, rendőrök terelik a forgalmat.
Két gépjármű összeütközött a Bécsi úton, majd a baleset következtében egy villanyoszlop dőlt egy harmadik gépjárműre - informál a police.hu.
Egy régebben elhelyezett villanyoszlop a helyén maradt Nagykanizsán a Potyli út és a Csengery utca újonnan kialakított kereszteződésében 2017. augusztus 23-án.
Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Budapest XI. kerületében, a Balatoni úton - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) kedden hajnalban.
Befejeződött a helyszíni szemle, így zavartalanul haladhat a forgalom Pitvaros belterületén, a Kossuth Lajos utcában.
Fákat is kidöntött a frissen lehullott nehéz, vizes hó az erdélyi régióban - közölték csütörtökön a hatóságok.
Megcsúszott egy autó a 11-es főút tahitótfalui szakaszán, majd a patakmederbe borult, közben kidöntött egy villanyoszlopot szerda reggel - közölte a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője.
Meghalt annak a személyautónak a vezetője, amely villanyoszlopnak ütközött szerda reggel Abdán. Az 1-es úton a forgalom ismét zavartalan - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel.
Egy terepjáró ütközött villanyoszlopnak a főváros XIII. kerületében, a Váci úton. Az ütközés erejét mutatja, hogy szinte eltűnt a terepjáró eleje, és kiszakadt a kocsi kereke. A karambolban egy ember megsérült.
A vám- és pénzügyőrök az egyik vizsgált helyszínen erősáramú alumíniumkábelt és villanyoszlopot is találtak, míg egy másik telephelyen több mint fél tonna különféle alumíniumkábel került elő, amelyek eredetét a kereskedő semmilyen okmánnyal nem tudta igazolni.
Súlyos égési sérüléseket szenvedett az a férfi, aki kedd este felmászott egy magasfeszültségű villanyoszlopra a Fejér megyei Ercsiben.
Súlyos égési sérüléseket szenvedett az a férfi, aki kedd este felmászott egy magasfeszültségű villanyoszlopra a Fejér megyei Ercsiben – közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.
Az utcai közműoszlopokra helyezhető plakátok ügyében nyílt levelet írt a közműszolgáltatást végző társaságok vezetőinek az MSZP.
Az Alkotmánybíróság visszautasította a villanyoszlopokon elhelyezett plakátok tiltása miatt benyújtott panaszt. A testület a döntést szűk többséggel hozta meg, és hét alkotmánybíró is különvéleményt fűzött a keddi határozathoz.
Villanyoszlopnak ütközött egy autó vasárnap reggel Szegeden, a Gyálai út és a Dongó utca kereszteződésében, az oszlop a baleset következtében az úttestre dőlt.