No, és a villanyoszlop honnan? - Fémkereskedőket büntettek

A vám- és pénzügyőrök az egyik vizsgált helyszínen erősáramú alumíniumkábelt és villanyoszlopot is találtak, míg egy másik telephelyen több mint fél tonna különféle alumíniumkábel került elő, amelyek eredetét a kereskedő semmilyen okmánnyal nem tudta igazolni.