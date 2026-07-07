Végül Havasi Bertalan is megkapja a végkielégítését, 7,8 millió forintot szakíthat még

Havasi Bertalan mégis megkapja a volt államtitkároknak járó végkielégítést – tudta meg a Népszava. A Fidesz kommunikációs igazgatója lapunk kérdésére azt írta: a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára levélben tájékoztatta őt, hogy a kormány nem vitatja a hat hónapos felmentési időre járó illetménye jogalapját és összegét. A pénzt a törvényi szabályozásnak megfelelően havi egyenlő részletekben folyósítják.
A volt államtitkár ügye azért érdekes, mert emiatt két hónapja még éles szóváltásba keveredtek Magyar Péterrel. A kormányfő a nyilvános Karmelita-bejáráson szúrt oda neki azzal, hogy a volt kormánytagokhoz hasonlóan ő se számítson végkielégítésre.
Havasi Bertalan akkor pert is kilátásba helyezett.
A Tisza-kormány viszont múlt héten már azt közölte a HVG-vel: szemben az egykori miniszterekkel, az államtitkárok megkapják a nekik járó összegeket, a kifizetések pedig folyamatban vannak. Mikor először a Miniszterelnökségnél érdeklődtünk Havasi Bertalan ügyéről, válaszként ugyanezt az általános közleményt juttatták el hozzánk.Magyar Péter azonnali hatállyal kirúgta Havasi Bertalant
Havasi Bertalan lapunknak azt írta, hogy Ducsay Zsuzsanna megkérte őt: a társadalmi felelősségvállalás jegyében a felmentési időre járó illetményt közérdekű, jótékony célra ajánlja fel. „A tájékoztatást, valamint a 16 év közszolgálatban megkeresett pénzem elköltése kapcsán adott jótanácsát ezúton is köszönöm neki, természetesen megfontolom” – hangsúlyozta érdeklődésünkre Havasi Bertalan, aki májusig kommunikációért felelős helyettes államtitkárként dolgozott.
Korábbi nyilatkozata alapján egyébként hathavi összegre, körülbelül 7,8 millió forintra jogosult.Havasi Bertalan: Feljelentést tettem Magyar Péter ellen hivatali visszaélés miattHavasi Bertalan Magyar Péternek: A gatyámnál fogva kilógathatsz