Fidesz;távozás;végkielégítés;kirúgás;Miniszterelnökség;Havasi Bertalan;

2026-07-07 12:09:00 CEST

Végül Havasi Bertalan is megkapja a végkielégítését, 7,8 millió forintot szakíthat még

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Miniszterelnökség elismerte, hogy van jogalap a végkielégítés kifizetésére. Bár korábban emiatt összeszólalkozott Magyar Péterrel, most arra kérték őt, hogy jótékony célokra fordítsa a pénzt. Ezt meg is fontolja.