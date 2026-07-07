Magyar Péter a NATO-csúcs előtt is üzent, a bábszínháznak Magyarországon vége van

Fidesz;bábszínház;lebontás;Alaptörvény-módosítás; NER;Magyar Péter;

2026-07-07 09:41:00 CEST

A miniszterelnök nyilván a tüntetést szervező, önkényt, diktatúrát, puccsot kiáltó fideszeseknek üzent.

„Tényleg van, aki azt hitte, hogy ha a Tisza megkapja a kétharmados felhatalmazást, akkor minden úgy megy tovább, mint eddig, és a bábok maradnak? Hát nem” – írta az ankarai NATO-csúcsra Törökországba utazott Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök az Alaptörvény 17. módosítása miatt háborgó jelenlegi ellenzéknek, a hatalmas kétharmados arányban leváltott fideszeseknek szóló üzenetét kommentben is megerősítette. „A bábszínháznak vége van” – fogalmazott és kérte követőit, hogy osszák meg és lájkolják, hogy az minden elemzőhöz és megmondóemberhez eljusson.

Lapunk is beszámolt arról, hogy a Fidesz és a KDNP „Stop Önkény!” címmel hétfőn tüntetést hirdetett csütörtök estére, 18 órára a Sándor-palotához. Az erről szóló bejegyzésében Orbán Viktor korábbi miniszterelnök azt üzente: „A Tisza minden határt átlép: emberit, erkölcsit, jogállamit. A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást. Ne hagyjuk!”

Magyar Péter erre akkor úgy reagált, hogy még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett. – Mint a tolvaj, aki rendőrért kiált – jellemezte a jelenlegi ellenzék viselkedését.