Magyar Péter a NATO-csúcs előtt is üzent, a bábszínháznak Magyarországon vége van

„Tényleg van, aki azt hitte, hogy ha a Tisza megkapja a kétharmados felhatalmazást, akkor minden úgy megy tovább, mint eddig, és a bábok maradnak? Hát nem” – írta az ankarai NATO-csúcsra Törökországba utazott Magyar Péter a Facebook-oldalán.
A miniszterelnök az Alaptörvény 17. módosítása miatt háborgó jelenlegi ellenzéknek, a hatalmas kétharmados arányban leváltott fideszeseknek szóló üzenetét kommentben is megerősítette. „A bábszínháznak vége van” – fogalmazott és kérte követőit, hogy osszák meg és lájkolják, hogy az minden elemzőhöz és megmondóemberhez eljusson.Magyar Péter benyújtotta az Alaptörvény 17. módosítását, elfogadásával köztársasági elnökként vége Sulyok Tamásnak
Lapunk is beszámolt arról, hogy a Fidesz és a KDNP „Stop Önkény!” címmel hétfőn tüntetést hirdetett csütörtök estére, 18 órára a Sándor-palotához. Az erről szóló bejegyzésében Orbán Viktor korábbi miniszterelnök azt üzente: „A Tisza minden határt átlép: emberit, erkölcsit, jogállamit. A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást. Ne hagyjuk!”Sürgősséggel tárgyalhatnak az Alaptörvény tizenhetedik módosításáról
Magyar Péter erre akkor úgy reagált, hogy még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett. – Mint a tolvaj, aki rendőrért kiált – jellemezte a jelenlegi ellenzék viselkedését.Tüntetést szervez az Alaptörvény módosítása ellen a Fidesz, Magyar Péter szerint ezen még Isztambulban is hangosan felnevettekSulyok Tamás szerint nem jogállami, ahogy el akarják távolítani