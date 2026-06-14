Havasi Bertalan szerint Magyar Péter összevissza beszél

Fidesz;menekülttábor;Havasi Bertalan;Magyar Péter;Vitnyéd;

2026-06-14 13:47:00 CEST

Magyarországon ma nincs migránstábor, se Vitnyéden, se máshol – állapította meg a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Magyar Péter összevissza beszél, a tények nem őt igazolják – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Majd leszögezte: „Magyarországon ma nincs migránstábor. Se Vitnyéden, se máshol. Azért nincs, mert az Orbán-kormány nem hozott létre egyetlen egyet sem, a korábban működő migránstáborokat pedig bezárta.”

Közleményét Havasi Bertalan úgy folytatta, a Fidesz követeli, hogy Magyar Péter se hozzon létre migránstáborokat Magyarországon, ezért haladéktalanul jelentse be, hogy nem hajtja végre az EU migrációs paktumát.

Nem sokkal korábban Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán tett közzé egy videót, melyben dokumentumok bemutatásával reagált arra, hogy a Fidesz azt állította, csak trükköztek a vitnyédi migránstáborral. „Miért tagadták le? Miért hazudtak bele a magyarok szemébe? Ki fizeti ki a »trükközés« árát?” – tette fel a kérdést a miniszterelnök. Majd leszögezte, nem igaz, hogy ezzel csak trükköztek volna, valójában a tábort elkezdték megépíteni, és körülbelül egymilliárd forint közpénzt költöttek rá.