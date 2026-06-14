Havasi Bertalan szerint Magyar Péter összevissza beszél

Magyar Péter összevissza beszél, a tények nem őt igazolják – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Majd leszögezte: „Magyarországon ma nincs migránstábor. Se Vitnyéden, se máshol. Azért nincs, mert az Orbán-kormány nem hozott létre egyetlen egyet sem, a korábban működő migránstáborokat pedig bezárta.”
Közleményét Havasi Bertalan úgy folytatta, a Fidesz követeli, hogy Magyar Péter se hozzon létre migránstáborokat Magyarországon, ezért haladéktalanul jelentse be, hogy nem hajtja végre az EU migrációs paktumát.Magyar Péter dokumentumok bemutatásával reagált arra, hogy a Fidesz azt állította, az Orbán-kormány csak trükközött a vitnyédi migránstáborral
Nem sokkal korábban Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán tett közzé egy videót, melyben dokumentumok bemutatásával reagált arra, hogy a Fidesz azt állította, csak trükköztek a vitnyédi migránstáborral. „Miért tagadták le? Miért hazudtak bele a magyarok szemébe? Ki fizeti ki a »trükközés« árát?” – tette fel a kérdést a miniszterelnök. Majd leszögezte, nem igaz, hogy ezzel csak trükköztek volna, valójában a tábort elkezdték megépíteni, és körülbelül egymilliárd forint közpénzt költöttek rá.Magyar Péter: Kárpátaljai magyarokat fenyegetett az Orbán-kormány, hogy Vitnyéden ötmilliárd forintból migránstábort alakítson kiGulyás Gergely szerint a vitnyédi migránstáborral az EU-t akarták átverni, Magyar Péter szerint a Fidesz inkább csak távozzon a magyar közéletből