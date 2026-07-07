Rekordösszeget fizetnek ki idén jogdíjakra magyarországi előadóknak, de sokaknak alig valami jutott

jogdíjak;Spotify;streaming;Előadóművészi Jogvédő Iroda;Deezer;

2026-07-07 12:45:00 CEST

Több mint kétmilliárd forintot oszt el nagyjából 160 ezer előadó között az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület. A növekedés egyik oka a korábban elmaradt jogdíjak utólagos kifizetése.

Körülbelül 160 ezer előadó között 2,3 milliárd forintot oszt szét az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI). Ez 10 százalékkal több, mint amit az elmúlt években a hangfelvételek felhasználása után fizetett a szervezet.

150 előadó részesül több mint egymillió forintban.

150 ezer viszont ötvenezer forintnál is kevesebb jogdíjra számíthat. Az Egyesület hivatalos közleménye szerint a növekedésben szerepet játszott az infláció mellett az is, hogy egyes felhasználók korábban elmaradt jogdíját utólag egyenlítik ki.

Az összeg meghatározásához többek között száz rádió és televízió adatát, hatszáz ezer hangfelvétel több mint 13 millió elhangzását dolgozta fel. Emellett a Spotify és a Deezer streaming szolgáltatók körülbelül 400 ezer különböző felvételének 8 milliárd elhangzását futtatta le a jogosultak beazonosítása érdekében. Ezek alapján 600 millió forintot fizet ki az EJI,a melynek özleménye szerint a 10 legtöbbet játszott között 8 magyar van. Felkutatták továbbá háromszáz kereskedelmi és szálláshelyen elhangzott 200 ezer különböző háttérzenei hangfelvétel előadóját (nekik összesen 130 milliót fizet az egyesület). A rádiós és televíziós lejátszások alapján több mint 1,3 milliárdnyi jogdíj gyűlt össze. (8600 előadó alapján, akiknek többek között a Jazzrádió, a Csukás Meserádió és a Szakcsi Rádió adott műsoridőt.)

Az Egyesület reagált a pontos jogdíjkifizetések egyik legfontosabb kihívására, a mesterséges intelligencia megjelenésére is a zeneiparban. A közleményben hangsúlyozták, idén

megkezdték a felvételek készítésénél felhasznált mesterséges intelligencia jelenlétének kiszűrését.

Ehhez többek között a Deezer AI Detector Solution zenefelismerő alkalmazást használják, a vizsgálatban tízezer felvételt néztek át. A rendszer számos esetben képes volt beazonosítani olyan zenét, amelynek köze nem volt emberi közreműködéshez. Véleményük szerint – látva a tesztidőszak eredményeit – jól vizsgázott a módszerük, ezért folytatják annak tökéletesítését.