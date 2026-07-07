Cristiano Ronaldo kimondta, amit mindenki tudott, csak senki nem mert közölni: vége!

Portugália;Cristiano Ronaldo;futball-vb 2026;

2026-07-07 15:07:00 CEST

A 41 éves Cristiano Ronaldo karrierjében nemcsak egy mérkőzés, hanem egy korszak is lezárult hétfő este Dallasban. Portugália a 92. percben kapott góllal 1–0-ra kikapott Spanyolországtól a világbajnokság nyolcaddöntőjében, majd a portugál legenda megerősítette: ez volt pályafutása utolsó világbajnoki mérkőzése. V-É-G-E!

Megható szavakkal búcsúzott a világbajnokságtól CR7, aki több mint húsz éven át írta újra és újra a sportág történelmét: „Ez volt az utolsó világbajnokságom” – mondta határozottan Ronaldo, akinek hatodik vb-szereplése is keserű véget ért. A portugálok csapatkapitánya ugyanakkor nem akart azonnal pontot tenni nemzetközi karrierje végére. „Most nem szeretnék dönteni arról, hogy ez volt-e az utolsó mérkőzésem a portugál válogatottban. Nem lenne helyes forró fejjel dönteni” – idézte a Reuters a szupersztárt.

A kiesés különösen fájó volt, hiszen Portugália jól tartotta magát a torna egyik legnagyobb favoritja ellen, Mikel Merino azonban a hajrában eldöntötte az ibériai rangadót. Ronaldo szerint egyetlen momentum választotta el csapatát a hosszabbítástól. „Nehéz elfogadni ezt a vereséget. Úgy érzem, mindent megtettünk, amit lehetett. A futball néha kegyetlen.” A portugál klasszis azt emelte ki, amit több mint két évtized alatt felépített a válogatottal.

„Nyugodt a lelkiismeretem. Mindent beleadtam ezért a mezért. Soha nem spóroltam az energiámmal, mindig Portugáliáért játszottam.”

Ronaldo külön megemlítette, hogy pályafutása legnagyobb pillanata továbbra is a 2016-os Európa-bajnoki cím, amely Portugália történetének első nagy tornagyőzelme volt. Emellett a két Nemzetek Ligája-trófeára is büszke, mert szerinte ezek jelentik annak a generációnak az örökségét, amely végleg a világ élvonalába emelte a portugál labdarúgást. Miközben Portugáliában egyre többen Roberto Martínezt tették felelőssé a kiesésért, Ronaldo kiállt a szövetségi kapitány mellett, aki amúgy a meccs után lemondott posztjáról. „Roberto nagyszerű edző és nagyszerű ember. Semmit sem lehet a szemére vetni” – szögezte le a csapatkapitány.

A távozó spanyol edző, Martínez úgyszintén meghatódva szólt játékosáról.

„Cristiano vezető volt az első naptól az utolsóig. A pályán és az öltözőben is felbecsülhetetlen értéket jelentett nekünk.”

A győztes oldalon természetesen más volt a hangulat. Luis de la Fuente szerint csapata türelme miatt nyertek, kivárták az első portugál megingást, míg a győztes gólt szerző Mikel Merino úgy fogalmazott: „Az ilyen meccseket egyetlen pillanat dönti el. Szerencsére ez most a mi pillanatunk volt.”

Cristiano Ronaldo tehát lezárt egy korszakot a labdarúgásban: a hatszoros világbajnoki résztvevő egyedüliként szerzett gólt hat különböző világbajnokságon, és ezt a történelmi rekordot azoknak is értékelniük kell, akik egyébként ilyen-olyan okok miatt nem kedvelik őt.