Cristiano Ronaldo kimondta, amit mindenki tudott, csak senki nem mert közölni: vége!

Megható szavakkal búcsúzott a világbajnokságtól CR7, aki több mint húsz éven át írta újra és újra a sportág történelmét: „Ez volt az utolsó világbajnokságom” – mondta határozottan Ronaldo, akinek hatodik vb-szereplése is keserű véget ért. A portugálok csapatkapitánya ugyanakkor nem akart azonnal pontot tenni nemzetközi karrierje végére. „Most nem szeretnék dönteni arról, hogy ez volt-e az utolsó mérkőzésem a portugál válogatottban. Nem lenne helyes forró fejjel dönteni” – idézte a Reuters a szupersztárt.
A kiesés különösen fájó volt, hiszen Portugália jól tartotta magát a torna egyik legnagyobb favoritja ellen, Mikel Merino azonban a hajrában eldöntötte az ibériai rangadót. Ronaldo szerint egyetlen momentum választotta el csapatát a hosszabbítástól. „Nehéz elfogadni ezt a vereséget. Úgy érzem, mindent megtettünk, amit lehetett. A futball néha kegyetlen.” A portugál klasszis azt emelte ki, amit több mint két évtized alatt felépített a válogatottal.
„Nyugodt a lelkiismeretem. Mindent beleadtam ezért a mezért. Soha nem spóroltam az energiámmal, mindig Portugáliáért játszottam.”
Ronaldo külön megemlítette, hogy pályafutása legnagyobb pillanata továbbra is a 2016-os Európa-bajnoki cím, amely Portugália történetének első nagy tornagyőzelme volt. Emellett a két Nemzetek Ligája-trófeára is büszke, mert szerinte ezek jelentik annak a generációnak az örökségét, amely végleg a világ élvonalába emelte a portugál labdarúgást. Miközben Portugáliában egyre többen Roberto Martínezt tették felelőssé a kiesésért, Ronaldo kiállt a szövetségi kapitány mellett, aki amúgy a meccs után lemondott posztjáról. „Roberto nagyszerű edző és nagyszerű ember. Semmit sem lehet a szemére vetni” – szögezte le a csapatkapitány.
A távozó spanyol edző, Martínez úgyszintén meghatódva szólt játékosáról.
„Cristiano vezető volt az első naptól az utolsóig. A pályán és az öltözőben is felbecsülhetetlen értéket jelentett nekünk.”
A győztes oldalon természetesen más volt a hangulat. Luis de la Fuente szerint csapata türelme miatt nyertek, kivárták az első portugál megingást, míg a győztes gólt szerző Mikel Merino úgy fogalmazott: „Az ilyen meccseket egyetlen pillanat dönti el. Szerencsére ez most a mi pillanatunk volt.”
Cristiano Ronaldo tehát lezárt egy korszakot a labdarúgásban: a hatszoros világbajnoki résztvevő egyedüliként szerzett gólt hat különböző világbajnokságon, és ezt a történelmi rekordot azoknak is értékelniük kell, akik egyébként ilyen-olyan okok miatt nem kedvelik őt.A spanyolok Portugáliát legyőzve negyeddöntősök
A program
Nyolcaddöntők
Kedd: Argentína–Egyiptom, Atlanta 18.00, Svájc–Kolumbia, Vancouver 22.00
Negyeddöntők
Csütörtök: Franciaország–Marokkó, Boston 22.00 (1.)
Péntek: Spanyolország–Belgium, Los Angeles 21.00 (2.)
Szombat: Norvégia–Anglia, Miami 23.00 (3.)
Vasárnap: Argentína/Egyiptom–Svájc/Kolumbia, Kansas City 3.00 (4.)