ETO FC: Reykjavíkban indul a Bajnokok Ligája-kaland

Ferencváros;Bajnokok Ligája;ETO FC Győr;

2026-07-07 10:47:00 CEST

A magyar csapatok közül az ETO FC kezdi elsőként az európai kupaszezont, az NB I címvédője kedden a feröeri Vikingur Reykjavík vendégeként lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligájában.

Miközben a futballvilág figyelme elsősorban a tengerentúlon zajló világbajnokságra irányul, kedden elindul a Bajnokok Ligája selejtezője. Hosszú évek után először nem a Ferencváros képviseli Magyarországot a legrangosabb európai kupasorozatban, ez is az oka, hogy az NB I aktuális címvédőjének, az ETO FC-nek már a nyitókörben be kell mutatkoznia.

Az európai szövetség koefficiens-rangsorában a 236. helyen álló győriek hétfőn megérkeztek Izlandra, ahol kedden 21 órától (tv: Duna World) lesznek a Vikingur Reykjavík vendégei. A győriek számára különösen fontos lenne a továbbjutás a kétmérkőzéses párharcból, mivel kiesés esetén a harmadik számú európai kupasorozatba, a Konferencia-ligába kerülnek át, míg a BL-kvalifikáció későbbi köreiben búcsúzó csapatok az Európa-ligában folytathatják.

A mértékadó Transfermarkt 14 millió euróra taksálja a magyar csapat keretének értékét, miközben a riválisé nem éri el az ötmilliót. Ugyanakkor számos olyan tényező van, amely nem a magyar együttesnek kedvez.

Az izlandi bajnokság – más skandináv ligákhoz hasonlóan – tavasszal rajtolt, a Vikingur pedig remek formának örvend, 14 összecsapásából egy döntetlen mellett 13-at megnyert, és 11 pont előnnyel áll a tabella élén. Ezeken az összecsapásokon 48 gólt szerzett, miközben csak kilencet kapott. A győriek eközben két felkészülési mérkőzést tudhatnak maguk mögött, előbb az osztrák Grazer AK-val játszottak 2-2-es döntetlent, majd azt a szerb Vojvodinát győzték le 2-1-re, amellyel a Ferencváros csütörtökön az Európa-liga selejtezőjében találkozik.

A Vikingur egyik legveszélyesebb játékosa a 36 éves Gylfi Sigurdsson, aki hosszú éveket húzott le a Premier League-ben. Az Everton 2017-ben 50 millió eurót fizetett a játékjogáért a Swansea-nak, de játszott a Tottenhamben, valamint a német élvonalbeli Hoffenheimben is. Ugyan túl van már pályafutása csúcsán, a bajnokságban hét gól és két assziszt áll a neve mellett. A csapat legeredményesebb játékosa pedig Elías Már Ómarsson, aki 12 találattal rendelkezik a feröeri ligában.

A Vikingur ugyan mindössze mintegy kétezer néző befogadására alkalmas stadionban játszik, a győriek számára jóval nagyobb kihívást jelenthet a magyarországinál hűvösebb időjárás és a műfüves borítás. Utóbbi már komolyabb kluboknak is gondot okozott: elég, ha csak a norvég Bodø/Glimt példájára gondolunk, amely a BL előző kiírásában hazai környezetben többek között le tudta győzni az angol Manchester Cityt, az olasz Intert, valamint a portugál Sportingot is.

A bajnoki cím megszerzése után nagy volt a mozgás Győrben, de ez aligha olyasfajta volt, mint amit a szurkolók reméltek. A sikeredző Borbély Balázs hosszú huzavona után távozott és a rivális Ferencváros vezetőedzője lett. Vitte magával Stefan Panik erőnléti edzőt, de elhagyta a klubot a belga sportigazgató, Steven Vanharen is.

A csapat vezetőedzője a 38 éves, mexikói Efraín Juárez lett, a sportigazgatói posztra pedig a belga Sander Van Praetet nevezték ki. Ami a keretet illeti, a támadósorból távozott Olekszandr Piscsur, akit a spanyol másodosztályba kieső Girona vásárolt meg 900 ezer euróért. A magyar csapatból hiányozni fog Nadir Benbuali is, aki nemcsak pályára lépett a vb-n az algériai válogatottban, hanem gólt is szerzett, de megsérült a tengerentúli tornán. A győriek eközben végleg szerződtettek két olyan futballistát, Schön Szabolcsot (Bolton) és Csinger Márkot (Dunaszerdahely), akik az előző szezonban kölcsönben szerepeltek a klubnál.

„Nem volt hosszú a felkészülésünk, ami nem is baj, mert az a jó, ha minél előbb jönnek a meccsek. A csapat nagy része megmaradt, így a légkör sem változott, az új szakmai stábbal pedig sikerült összeszoknunk. Úgy megyünk neki már a keddi találkozónak, hogy meg szeretnénk nyerni, de úgy kell gondolkodnunk, hogy van egy visszavágó is” – mondta az M1 aktuális csatornának Csinger a kiutazás előtt.

A párharc visszavágóját jövő kedden 19 órától rendezik Győrben. A továbbjutó az izraeli Hapoel Beer-Sevával találkozik a BL-selejtező második fordulójában, a vesztes pedig a harmadik számú európai kupasorozatban a feröeri Klaksvík és a luxemburgi Atert Bissen párharcának vesztesével folytatja.